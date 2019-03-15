Легендарный фильм «Асса» покажут в «Синема Парке»

«Асса» не просто давала прозвучать подпольному рок-н-роллу: она и была этот рок-н-ролл, вышедший из подполья на свет. Мятежная медсестра бросала жлоба-бандита ради нищего художника, зритель верил в счастье, любовь и «чудесную страну» из песни «Браво» — а если повезет, то и «город золотой» из песни «Аквариума». Сегодня «Асса» — “в нашем смехе, и в наших слезах, и в пульсации вен”. И нам снова, как никогда, необходимы перемены».