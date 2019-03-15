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Легендарный фильм «Асса» покажут в «Синема Парке»

15 марта 2019, 13:13
Фото: Фото предоставлено "Синема парк"
С 28 марта-31 марта в кинотеатре «Синема Парк» в ТРЦ «Гудвин» пройдут специальные показы легендарного фильма «Асса».
Сюжет
Тюмень

Фильм «Асса» увековечил саундтреки и выступления на камеру музыкантов, которые определили «эпоху перемен» — Виктора Цоя, Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум», Жанны Агузаровой и группы «Браво».

Наряду с фильмом Алексея Учителя «Рок», «Асса» — это «классическая» лента, обязательная к просмотру.

Для поколения восьмидесятых этот фильм — «машина времени», позволяющая вернуться к духу той эпохи, для их детей — учебник, где можно получить представление о ней.

Антон Долин:

«Асса» не просто давала прозвучать подпольному рок-н-роллу: она и была этот рок-н-ролл, вышедший из подполья на свет. Мятежная медсестра бросала жлоба-бандита ради нищего художника, зритель верил в счастье, любовь и «чудесную страну» из песни «Браво» — а если повезет, то и «город золотой» из песни «Аквариума». Сегодня «Асса» — “в нашем смехе, и в наших слезах, и в пульсации вен”. И нам снова, как никогда, необходимы перемены».

#Новости#Кино#Виктор Цой#Синема Парк#Тюмень#Павел Захаров#Культура
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