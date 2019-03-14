nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Стало известно, сколько денег перечислила Тюменская область в федеральный бюджет

14 марта 2019, 10:51
Фото: «Наш город»
Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Дмитрий Горицкий на заседании облдумы зачитал отчет УФНС, согласно которому Тюменская область перечислила в консолидированный бюджет страны 208 млрд 746 млн рублей.
Сюжет
Тюмень

Если вычесть из этой суммы платежи на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование в государственные внебюджетные фонды, то останется 143 млрд 086 млн рублей. Это на 28 млрд 947 млн (или на 25,4%) больше показателя в 2017 году.

В федеральный бюджет попало 39,3% денег, а в бюджет субъекта – 60,7%. Поступления в федеральный бюджет составили 56 млрд 199 млн рублей. Этот показатель вырос на 26,4%.

Поступления в бюджет Тюменской области увеличились по сравнению с 2017 годом на 17 млрд 201 млн рублей (или на 24,7%) и составили 86 млрд 887 млн рублей.

Всеобщие долги на начало 2019 года составили 14 млрд 289 млн рублей. Если сравнивать с аналогичными показателями прошлого года, то задолженность уменьшилась на 2 млрд 327 млн рублей (или на 14%).

«Следует отметить, что по итогам прошлого года наблюдается снижение задолженности по уплате налоговых платежей в областной бюджет, и аналогичная тенденция наблюдается по уплате по снижению налоговой задолженности по уплате налоговых платежей в местный бюджет», – подытожил Горицкий.

Материалы по теме
Деньги есть. Профицит федерального бюджета РФ в 2018 году составит 2,7 трлн рублейСИБУР принес в бюджет 100 млн долларов за инвестиции ФНБ в «ЗапСибНефтехим»
#Новости#Экономика#Тюменская область#Тюмень#Эксклюзив#Радик Енчу
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25