Стало известно, сколько денег перечислила Тюменская область в федеральный бюджет

Если вычесть из этой суммы платежи на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование в государственные внебюджетные фонды, то останется 143 млрд 086 млн рублей. Это на 28 млрд 947 млн (или на 25,4%) больше показателя в 2017 году.