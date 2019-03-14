Стало известно, сколько денег перечислила Тюменская область в федеральный бюджет

Если вычесть из этой суммы платежи на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование в государственные внебюджетные фонды, то останется 143 млрд 086 млн рублей. Это на 28 млрд 947 млн (или на 25,4%) больше показателя в 2017 году.
В федеральный бюджет попало 39,3% денег, а в бюджет субъекта – 60,7%. Поступления в федеральный бюджет составили 56 млрд 199 млн рублей. Этот показатель вырос на 26,4%.
Поступления в бюджет Тюменской области увеличились по сравнению с 2017 годом на 17 млрд 201 млн рублей (или на 24,7%) и составили 86 млрд 887 млн рублей.
Всеобщие долги на начало 2019 года составили 14 млрд 289 млн рублей. Если сравнивать с аналогичными показателями прошлого года, то задолженность уменьшилась на 2 млрд 327 млн рублей (или на 14%).
«Следует отметить, что по итогам прошлого года наблюдается снижение задолженности по уплате налоговых платежей в областной бюджет, и аналогичная тенденция наблюдается по уплате по снижению налоговой задолженности по уплате налоговых платежей в местный бюджет», – подытожил Горицкий.