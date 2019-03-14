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МЧС рассылает предупреждения. 15 и 16 марта сильный ветер, снегопад, и похолодание

14 марта 2019, 10:15
Фото: pixabay.com
МЧС прогнозирует 15 и 16 марта в Тюменской области ухудшение погоды, метель и понижение температуры воздуха до – 14 градусов.
Сюжет
Тюмень

Отмечается, что 15 марта в Тюмени резко начнет ухудшаться погода. Ночью пройдет дождь, температура воздуха составит +3 градуса, однако в течении дня погода резко ухудшится. Ближе к 14:00 похолодает до –5. При этом синоптики обещают сильный ветер до 20 метров в секунду и снег. За сутки выпадет 2,2 мм осадков.

Сильный ветер до 15 метров в секунду ожидается ночью 16 марта. Температура воздуха опустится до –14 градусов. Днем потеплеет до –3, а пасмурные облака рассеются. 17 марта тюменцев ожидает ясное небо. Максимальная скорость ветра составит 6 метров в секунду.

На данный момент МЧС рассылает уведомления жителям областной столицы и предупреждает о рисках возникновения ЧП. 15 марта рекомендуется воздержаться от дальних поездок.

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