МЧС рассылает предупреждения. 15 и 16 марта сильный ветер, снегопад, и похолодание

Отмечается, что 15 марта в Тюмени резко начнет ухудшаться погода. Ночью пройдет дождь, температура воздуха составит +3 градуса, однако в течении дня погода резко ухудшится. Ближе к 14:00 похолодает до –5. При этом синоптики обещают сильный ветер до 20 метров в секунду и снег. За сутки выпадет 2,2 мм осадков.