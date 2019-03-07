Редкий виски стал самой прибыльной инвестицией богачей. Далее идут монеты и вино

Аналитики МКК Knight Frank опубликовали отчет с самими доходными инвестициями. По их данным, резкий рост доходности отмечается в сегменте раритетного алкоголя. Повышение спроса на вина и виски зафиксированы на азиатском рынке – Индия, Китай, Сингапур.