Редкий виски стал самой прибыльной инвестицией богачей. Далее идут монеты и вино

Аналитики МКК Knight Frank опубликовали отчет с самими доходными инвестициями. По их данным, резкий рост доходности отмечается в сегменте раритетного алкоголя. Повышение спроса на вина и виски зафиксированы на азиатском рынке – Индия, Китай, Сингапур.
Самым быстрорастущим активом стала бутылка виски Macallan урожая 1926 года. Она была продана на аукционе за $1,6 млн.
Эксперты отмечают, что хороший годовой прирост стоимости дают раритетные монеты (+12% годовых), вино (9%), часы (5%).
При этом аукционные цены на драгоценные камни практически не увеличились в 2018 году, а аукционная стоимость ювелирных украшений снизилась.
В России бизнесмены любят коллекционировать предметы роскоши. Однако в инвестиционном портфеле на первом месте облигации и ценные бумаги (27% активов), деньги (26%), недвижимость (20%).