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Редкий виски стал самой прибыльной инвестицией богачей. Далее идут монеты и вино

7 марта 2019, 02:00
Фото: pixabay.com
Раритетные сорта виски ежегодно увеличиваются в стоимости на 40%. Хорошим вложением средств может стать вино, монеты, предметы искусства, часы и некоторые марки автомобилей.

Аналитики МКК Knight Frank опубликовали отчет с самими доходными инвестициями. По их данным, резкий рост доходности отмечается в сегменте раритетного алкоголя. Повышение спроса на вина и виски зафиксированы на азиатском рынке – Индия, Китай, Сингапур.

Самым быстрорастущим активом стала бутылка виски Macallan урожая 1926 года. Она была продана на аукционе за $1,6 млн.

Эксперты отмечают, что хороший годовой прирост стоимости дают раритетные монеты (+12% годовых), вино (9%), часы (5%).

При этом аукционные цены на драгоценные камни практически не увеличились в 2018 году, а аукционная стоимость ювелирных украшений снизилась.

В России бизнесмены любят коллекционировать предметы роскоши. Однако в инвестиционном портфеле на первом месте облигации и ценные бумаги (27% активов), деньги (26%), недвижимость (20%).

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#Новости#Инвестиции#Роскошь#Александр Мязин#Экономика
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