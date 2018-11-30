В России выросли инвестиции в развитие портовой инфраструктуры

Он также пояснил, что к 2023 году за счет развития мощностей малых портов Азовского моря, Тамани, а также терминалов Новороссийска объемы перевалки зерна в портах АЧБ могут возрасти до 71 млн тонн в год, в настоящее время эта цифра составляет 45 млн тонн в год, рост в 1,6 раза, по мнению Константина Синцова, вполне возможен.