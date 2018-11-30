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В России выросли инвестиции в развитие портовой инфраструктуры

30 ноября 2018, 08:30
Фото: pixabay.com
Благодаря росту урожая зерна в России существенно выросли инвестиции в развитие портовой инфраструктуры, заявил совладелец группы компаний "РТК" Константин Синцов на форуме "Россия зовет".

Он также пояснил, что к 2023 году за счет развития мощностей малых портов Азовского моря, Тамани, а также терминалов Новороссийска объемы перевалки зерна в портах АЧБ могут возрасти до 71 млн тонн в год, в настоящее время эта цифра составляет 45 млн тонн в год, рост в 1,6 раза, по мнению Константина Синцова, вполне возможен.

В ходе своего заявления Константин Синцов затронул и тему инвестиций. По его словам, бизнесмены готовы вкладывать свои деньги в портовую зерновую инфраструктуру, а также в обрабатывающую лесную промышленность.

Константин Синцов уверен, что в ближайшее время зерно станет полноценным биржевым товаром, что позволит торговать фьючерсом на российскую пшеницу.

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#Новости#Зерновые культуры#Инвестиции#Наиль Каримов#Экономика
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