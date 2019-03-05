«КИНОПОЭЗИЯ» в кинотеатре СИНЕМА ПАРК в ТРЦ «Гудвин»

В марте 2019 года поэтический проект актера Анатолия Белого «Кинопоэзия» и Объединенная киносеть «Формула кино» и «Синема Парк» готовят приятный сюрприз. В течении всего месяца по выходным в нескольких городах России пройдет уникальный арт-проект, получивший название «Четыре идеальных свидания».

Сюжет Тюмень