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«КИНОПОЭЗИЯ» в кинотеатре СИНЕМА ПАРК в ТРЦ «Гудвин»

5 марта 2019, 10:18
В марте 2019 года поэтический проект актера Анатолия Белого «Кинопоэзия» и Объединенная киносеть «Формула кино» и «Синема Парк» готовят приятный сюрприз. В течении всего месяца по выходным в нескольких городах России пройдет уникальный арт-проект, получивший название «Четыре идеальных свидания».
Сюжет
Тюмень

В марте каждый уикенд в кинотеатрах будет представлен новый сборник кинопоэзии. Это уникальный жанр в пространстве современного искусства, демонстрирующий интерпретацию известных поэтических произведений на языке кино.

Каждый мартовский уикенд зрителям будут представлены запоминающиеся мини-фильмы, в которых снялись именитые представители актерской профессии. Читать стихи любимых авторов будут Чулпан Хаматова, Сергей Безруков, Максим Виторган, Мария Миронова, Агния Кузнецова, Анатолий Белый и другие известные актеры.

«Четыре идеальных свидания» - это романтичная встреча с близким человеком в кино, и, конечно же, любимые произведения разных эпох русской поэзии. Пожалуй, самый романтичный вариант свидания вместе с поэтами Серебряного и Золотого веков Ахматовой, Цветаевой, Есениным, Пастернаком, Черным, Северяниным, Асеевым, Пушкиным, Аксаковым, Плещеевым, Фетом, Маяковским.

Также у зрителей будет возможность увидеть цикл кинопроизведений на стихи военных и послевоенных авторов Левитанского, Кудряшевой, Султановой, Шпаликова, Заграевской, Сваровского.

ДАТЫ ПОКАЗОВ КИНОСЕАНСОВ:

8, 10, 24 марта – Друзья, прекрасен наш союз!

9, 16, 31 марта – Но кто мы и откуда…

17, 30 марта – От войны до наших дней

23 марта – Серебряный век

Приобретайте билеты на сайте «Синема Парк»

Кинотеатр «Синема Парк» в ТРЦ «Гудвин»

ул. Максима Горького, 70

Возрастное ограничение: 12+

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#Новости#Поэзия#Кино#Синема Парк#Тюмень#Ирина Швецова#Культура
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