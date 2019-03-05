«КИНОПОЭЗИЯ» в кинотеатре СИНЕМА ПАРК в ТРЦ «Гудвин»

В марте каждый уикенд в кинотеатрах будет представлен новый сборник кинопоэзии. Это уникальный жанр в пространстве современного искусства, демонстрирующий интерпретацию известных поэтических произведений на языке кино.
Каждый мартовский уикенд зрителям будут представлены запоминающиеся мини-фильмы, в которых снялись именитые представители актерской профессии. Читать стихи любимых авторов будут Чулпан Хаматова, Сергей Безруков, Максим Виторган, Мария Миронова, Агния Кузнецова, Анатолий Белый и другие известные актеры.
«Четыре идеальных свидания» - это романтичная встреча с близким человеком в кино, и, конечно же, любимые произведения разных эпох русской поэзии. Пожалуй, самый романтичный вариант свидания вместе с поэтами Серебряного и Золотого веков Ахматовой, Цветаевой, Есениным, Пастернаком, Черным, Северяниным, Асеевым, Пушкиным, Аксаковым, Плещеевым, Фетом, Маяковским.
Также у зрителей будет возможность увидеть цикл кинопроизведений на стихи военных и послевоенных авторов Левитанского, Кудряшевой, Султановой, Шпаликова, Заграевской, Сваровского.
ДАТЫ ПОКАЗОВ КИНОСЕАНСОВ:
8, 10, 24 марта – Друзья, прекрасен наш союз!
9, 16, 31 марта – Но кто мы и откуда…
17, 30 марта – От войны до наших дней
23 марта – Серебряный век
Кинотеатр «Синема Парк» в ТРЦ «Гудвин»
ул. Максима Горького, 70
Возрастное ограничение: 12+