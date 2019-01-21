Суды продолжают взыскивать долги с тюменского нефтеперерабатывающего завода

Еще один иск частично удовлетворил арбитражный суд Санкт-Петербурга. 14 ноября с исковым заявлением обратилась компания ООО «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ». Истец требовал взыскать с АНПЗ 2,3 млн рублей задолженности по оплате поставленного товара, а также неустойку в размере 84,5 тыс. рублей. Однако на предварительном судебном заседании истец просил уменьшить размер искового заявления, так как ответчик выплатил сумму долга.