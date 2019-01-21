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Суды продолжают взыскивать долги с тюменского нефтеперерабатывающего завода

21 января 2019, 09:12
Фото: annpz.ru
Арбитражные суды продолжают удовлетворять исковые заявления, в которых подрядчики требуют с Антипинского НПЗ вернуть деньги за оказанные услуги. На прошлой неделе так закончились три разбирательства.
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Тюмень

17 января областной арбитражный суд частично удовлетворил иск ООО «Е8» и постановил взыскать с Антипинского НПЗ 2,2 млн рублей долга, неустойку в размере 15,5 тыс. рублей и расходы по оплате госпошлины в размере 34,2 тыс. рублей.

Компания ООО «Е8» находится в Москве. Специализируется на поставках, ремонте и обслуживании промышленного оборудования и промышленных систем.

В этот же день арбитражный суд Тюменской области полностью удовлетворил исковые требования ООО «ТЕХИННОВАЦИИ». Суд постановил взыскать с Антипинского НПЗ в пользу истца 17,5 млн рублей долга, 551,7 тыс. рублей неустойки, а также расходы по уплате госпошлины в размере 113,6 тыс. рублей.

Фирма «ТЕХИННОВАЦИИ» расположена в Москве. Основным видом деятельности является инженерные изыскания в строительстве.

Еще один иск частично удовлетворил арбитражный суд Санкт-Петербурга. 14 ноября с исковым заявлением обратилась компания ООО «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ». Истец требовал взыскать с АНПЗ 2,3 млн рублей задолженности по оплате поставленного товара, а также неустойку в размере 84,5 тыс. рублей. Однако на предварительном судебном заседании истец просил уменьшить размер искового заявления, так как ответчик выплатил сумму долга.

В итоге суд решил взыскать с Антипинского НПЗ 84,5 тыс. рублей неустойки и 34,9 тыс. рублей расходов по уплате госпошлины.

«ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» находится в Санкт-Петербурге. Основным видом деятельности является производство электрического оборудования.

Все решения Антипинский НПЗ может обжаловать в течение одного месяца.

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