Новый год Антипинский НПЗ начал с проигранного судебного разбирательства

Из присужденных 302,5 тыс. рублей 279, 6 тыс. рублей – долг по договору поставки от 27 октября 2016 года; неустойка составила 13,9 тыс. рублей, и 8,8 тыс. рублей – расходы по уплате госпошлины.
Решение суда Антипинский НПЗ может обжаловать в течение 15 дней.
Фирма ООО «Ттл Теталит» расположена в Санкт-Петербурге. Основным видом деятельности является производство крепежных изделий.
Последние дни ушедшего года Антипинский НПЗ также проводил в судебных разбирательствах в качестве ответчика, часть которых перенесена уже на 2019 год. Суммы исковых требований превышают 1,5 млн рублей.