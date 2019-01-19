Тюменские автолюбители решили вспомнить старые цены на бензин

Тюменцы вспомнили, как в 2009 году на 1 000 рублей могли себе позволить залить в бак до 30 литров горючего и «получить сдачу». Впрочем, многие отметили, что на картинке показаны цены на 2007 год. В 2009 АИ 92 стоил около 20 рублей.