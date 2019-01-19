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Тюменские автолюбители решили вспомнить старые цены на бензин

19 января 2019, 11:19
Фото: ЧС Тюмень
Автолюбители Тюмени решили вспомнить цены на бензин в 2009 году и сравнить их с нынешними. Отмечается, что 10 лет назад АИ 95 стоил 15 рублей за литр, но сегодня цена подскочила до 44.
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Тюмень

АИ 92 раньше стоил 14 рублей, но на данный момент подорожал до 40,90 рублей.

Тюменцы вспомнили, как в 2009 году на 1 000 рублей могли себе позволить залить в бак до 30 литров горючего и «получить сдачу». Впрочем, многие отметили, что на картинке показаны цены на 2007 год. В 2009 АИ 92 стоил около 20 рублей.

Я с 2009 за рулём. Бензин стоил 18 рублей . Хорошо помню. Из нас хотят последние соки видимо выпить, отметила автолюбительница на одном из тюменских пабликов.

Рост цен за 10 лет в несколько раз сказался на рынке автоперевозок. Дальнобойщики напоминают, что большинство продуктов и тем более скоропортящихся, возят на грузовиках. В данном случае цена на топливо ощутимо влияет на стоимость грузоперевозок в России.

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#Новости#Бензин#Рост цен#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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