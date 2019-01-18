Тюменцы смогут первыми увидеть комедию «ХОЛМС & ВАТСОН» на спецпоказе

Что: специальный показ фильма «ХОЛМС & ВАТСОН»
Где: киноцентр «Киномакс». ул. Д. Менделеева 1а ТРЦ «Кристалл» 2 этаж
Когда: 23 января 2019г.
Время: 19.00.
Возрастное ограничение: +16
Легендарный дуэт Уилла Феррелла и Джона Си Райли можно было увидеть в фильмах СВОДНЫЕ БРАТЬЯ и РИКИ БОББИ: КОРОЛЬ ДОРОГИ. Теперь коллеги вновь встретились на съёмочной площадке фильма ХОЛМС & ВАТСОН – уникальной комичной интерпретации приключений величайшего детектива в мире Шерлока Холмса (Феррелл) и его неутомимого компаньона, доктора Джона Ватсона (Райли).
Во время церемонии празднования дня рождения Шерлока Холмса в Букингемском дворце обнаруживается мёртвое тело, спрятанное в огромном торте. Кажется, что за чудовищной провокацией стоит извечный противник Холмса, профессор Джеймс Мориарти (Рэйф Файнс), однако легендарный сыщик воздерживается от поспешных суждений. Распутывая клубок улик, Холмс и Ватсон сталкиваются с величайшей угрозой в истории их плодотворного сотрудничества. Гениальный детектив и его не столь проницательный напарник должны полагаться друг на друга, если хотят найти убийцу, спасти королеву и восстановить репутацию своего знаменитого дуэта, поскольку это дело может разлучить их раз и навсегда.
«НАСКОЛЬКО ТЯЖЁЛОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ГОЛОВА, В КОТОРУЮ ПОМЕЩАЕТСЯ ТАКОЙ ОГРОМНЫЙ МОЗГ!»
Этот безразмерный череп, вне всяких сомнений, принадлежит знаменитому сыщику Шерлоку Холмсу. Сэр Артур Конан Дойл придумал своего героя более 125 лет назад, а тот и по сей день остаётся самым известным детективом в истории и продолжает удивлять читателей всего мира своими невероятными приключениями. Автор написал более 60 рассказов о Холмсе и его верном друге, соратнике и биографе Джоне Ватсоне. По мотивам этих рассказов было снято множество фильмов и телесериалов, кроме того, истории о Холмсе пытались писать и другие авторы.
Конан Дойл был замечательным рассказчиком, поэтому в заметках о Шерлоке Холмсе много юмора, они увеселительные и развлекательны. Ничего удивительного в том, что в новой интерпретации роли сыщика и его верного компаньона доверили сыграть Уиллу Ферреллу и Джону Си Райли. Режиссёр Этан Коэн (СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ; КРЕПИСЬ!) ухитрился интерпретировать детективный сюжет в комедийном стиле, гармонично сочетая юмор и буффонаду с убийством, тайнами, абсурдом и помпезностью.