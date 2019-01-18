Тюменцы смогут первыми увидеть комедию «ХОЛМС & ВАТСОН» на спецпоказе

Этот безразмерный череп, вне всяких сомнений, принадлежит знаменитому сыщику Шерлоку Холмсу. Сэр Артур Конан Дойл придумал своего героя более 125 лет назад, а тот и по сей день остаётся самым известным детективом в истории и продолжает удивлять читателей всего мира своими невероятными приключениями. Автор написал более 60 рассказов о Холмсе и его верном друге, соратнике и биографе Джоне Ватсоне. По мотивам этих рассказов было снято множество фильмов и телесериалов, кроме того, истории о Холмсе пытались писать и другие авторы.