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Тюменка поскользнулась и раздробила колено на обломках автомобильной фары

17 января 2019, 06:00
Фото: pixabay.com
В ОКБ № 2 поступила тюменка, которая переходя дорогу на перекрестке улиц Малыгина и Холодильной поскользнулась на обломке автомобильной фары, оставшейся после аварии, которая произошла накануне. Инцидент произошел 16 января.
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Тюмень

По словам сына пострадавшей женщины, его маме помогли прохожие, они перенесли ее на тротуар и вызвали скорую помощь, которая ехала на место происшествия 40 минут. Пострадавшую госпитализировали в ОКБ № 2 с раздробленной коленной чашечкой и подозрением на сотрясение головного мозга.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, в свою очередь, сообщили, что скорая помощь ехала не 40, а 20 минут. Там пояснили, что вызов на пульт дежурного поступил в 9 часов 10 минут, бригада медиков прибыла на место в 9 часов 33 минуты, а также добавляют, что у женщины был диагностирован перелом колена, в больнице ей сделали операцию и оказали всю необходимую медицинскую помощь.

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#Новости#Скорая помощь#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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