Тюменка поскользнулась и раздробила колено на обломках автомобильной фары

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, в свою очередь, сообщили, что скорая помощь ехала не 40, а 20 минут. Там пояснили, что вызов на пульт дежурного поступил в 9 часов 10 минут, бригада медиков прибыла на место в 9 часов 33 минуты, а также добавляют, что у женщины был диагностирован перелом колена, в больнице ей сделали операцию и оказали всю необходимую медицинскую помощь.