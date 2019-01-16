«Надо быть уже мертвым, чтобы к тебе приехали»: тюменец пожаловался на скорую помощь

По словам тюменца, ему неожиданно стало плохо, он поехал во вторую городскую больницу, где ему посоветовали вызвать скорую помощь, однако позднее дали адрес, где его смогут принять. Мужчина поехал по адресу, его осмотрели, выписали лекарства и отправили к терапевту по месту жительства.
Лекарства тюменцу не помогли, наоборот, ему стало еще хуже, он начал еще сильнее задыхаться. Мужчина позвонил в службу скорой помощи, где ему заявили, что на такие случаи не выезжают и посоветовали обратиться к терапевту. Время на тот момент было 22:30.
Большинство пользователей соцсетей поддержали тюменца и согласились с его словами о том, что скорая помощь в Тюмени, а также врачи в больницах областной столицы в последнее время работают плохо.
Нашлись и те, кто советовал мужчине, что ему нужно было говорить о том, что ему нечем дышать, губы синие, температура больше 48 градусов. После таких слов, уверены тюменцы, скорая бы точно приехала.