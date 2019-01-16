«Надо быть уже мертвым, чтобы к тебе приехали»: тюменец пожаловался на скорую помощь

Лекарства тюменцу не помогли, наоборот, ему стало еще хуже, он начал еще сильнее задыхаться. Мужчина позвонил в службу скорой помощи, где ему заявили, что на такие случаи не выезжают и посоветовали обратиться к терапевту. Время на тот момент было 22:30.