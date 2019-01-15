В Тюменской области превышен эпидпорог по ОРВИ на 33%

С 3 января специалисты отметили резкое увеличение вызовов с жалобами на температуру. За сутки станция скорой помощи Тюмени обработала около 500 подобных вызовов. Из-за участившихся звонков медики приезжают на вызов с задержкой, а время работы дежурных врачей продлили до 20:00.