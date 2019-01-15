В Тюменской области превышен эпидпорог по ОРВИ на 33%

По данным Роспотребнадзора, на этой неделе должны состояться заседания санитарно-эпидемиологических комиссий. Эксперты должны проработать дополнительные меры защиты населения от распространения заболевания. В данный момент на карантин закрыта гимназия российской культуры в Тюмени.
В конце декабря 2018 года на карантин были закрыты пять классов школы в областной столице. В конце 2018 года было зарегистрировано 15 322 случая заболевания ОРВИ.
С 3 января специалисты отметили резкое увеличение вызовов с жалобами на температуру. За сутки станция скорой помощи Тюмени обработала около 500 подобных вызовов. Из-за участившихся звонков медики приезжают на вызов с задержкой, а время работы дежурных врачей продлили до 20:00.