В Тюмени резко выросла заболеваемость ОРВИ с 3 января

Сообщается, что 2 января на станцию скорой помощи поступило 250 подобных вызовов, но уже через сутки их количество выросло в 2 раза. В отделении ОКБ №1 количество детей с симптомами ОРВИ увеличилось в 3 раза. Впрочем, врачи отмечают, что в настоящий момент заболеваемость ниже эпидемического порога на 10%.