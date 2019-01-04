В Тюмени резко выросла заболеваемость ОРВИ с 3 января

Сообщается, что 2 января на станцию скорой помощи поступило 250 подобных вызовов, но уже через сутки их количество выросло в 2 раза. В отделении ОКБ №1 количество детей с симптомами ОРВИ увеличилось в 3 раза. Впрочем, врачи отмечают, что в настоящий момент заболеваемость ниже эпидемического порога на 10%.
Специалисты сообщают, что в праздничные дни января легко подцепить болезнь при нахождении в местах массового скопления граждан. Более того, относительно теплая погода способствует развитию заболевания.
На данный момент скорая помощь в Тюмени работает с задержкой, а время работы дежурных врачей продлили до 20:00. Горожане уже сообщают, что им приходится ехать в больницу самостоятельно.