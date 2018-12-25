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ОРВИ болеют уже 15 000 тюменцев. Грипп отмечен у 13 пациентов

25 декабря 2018, 11:19
Фото: flickr.com
На прошлой неделе в регионе отмечено превышение эпидемиологического порога заболеваемости ОРВИ на 8%. В Тюмени на карантин закрыты 5 классов школ.
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Тюмень

По данным Роспотребнадзора в Тюменской области зарегистрировано 15 322 заболевших ОРВИ. Грипп отмечен у 13 пациентов. До 73% всех заболевших – дети. Между тем в 2016 году в декабре было отмечено более 22 000 заболевших тюменцев. Из них 17 000 обратились в поликлиники города.

По информации местных врачей, в биопробах больных выделяются вирусы гриппа А (H3N2), вирусы гриппа А (H1N1). Карантин объявлен в двух классах школ № 65 и лицее № 93. Занятия в данных учебных заведениях отменены до 26 декабря для первых классов. Для снижения риска заболевания рекомендуется в первую очередь позаботиться о детях, иммунитет которых слабее и больше подвержен действию вирусов. Не забывайте чаще мыть руки, проветривать помещение и, по возможности, избегать контакта с больными.

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#Новости#ОРВИ#Тюменская область#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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