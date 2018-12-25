ОРВИ болеют уже 15 000 тюменцев. Грипп отмечен у 13 пациентов

По информации местных врачей, в биопробах больных выделяются вирусы гриппа А (H3N2), вирусы гриппа А (H1N1). Карантин объявлен в двух классах школ № 65 и лицее № 93. Занятия в данных учебных заведениях отменены до 26 декабря для первых классов. Для снижения риска заболевания рекомендуется в первую очередь позаботиться о детях, иммунитет которых слабее и больше подвержен действию вирусов. Не забывайте чаще мыть руки, проветривать помещение и, по возможности, избегать контакта с больными.