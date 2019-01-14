В Тюмени СКР выясняет обстоятельства приобретения самолета «СК-12 Орион» чиновником

Сообщается, что владельцем летательного средства является 53-летний директор МКУ «Комитет по информатизации города Тюмень» Игорь Кравченко. На нем он в августе прошлого года летел за сбором грибов. При приводнении самолёт-амфибия получил повреждение из-за ошибки пилота.
На тот момент в ходе проверки инцидента в СКР отметили, что СК-12 Орион» был официально зарегистрирован. В возбуждении уголовного дела было отказано из-за небольшого ущерба в пределах 100 000 рублей.
Через 4 месяца после инцидента следователей СКР заинтересовало происхождение денежных средств для покупки самолета. На данный момент проводится оценка возможной коррупционной составляющей приобретения судна.