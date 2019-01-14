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В Тюмени СКР выясняет обстоятельства приобретения самолета «СК-12 Орион» чиновником

14 января 2019, 12:13
Фото: youtube
В Тюмени следователи СКР выяснят обстоятельства приобретения личного самолета «СК-12 Орион» местным чиновником. Летом 2018 года он попал в аварию связанную с ошибкой пилотирования.
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Тюмень

Сообщается, что владельцем летательного средства является 53-летний директор МКУ «Комитет по информатизации города Тюмень» Игорь Кравченко. На нем он в августе прошлого года летел за сбором грибов. При приводнении самолёт-амфибия получил повреждение из-за ошибки пилота.

На тот момент в ходе проверки инцидента в СКР отметили, что СК-12 Орион» был официально зарегистрирован. В возбуждении уголовного дела было отказано из-за небольшого ущерба в пределах 100 000 рублей.

Через 4 месяца после инцидента следователей СКР заинтересовало происхождение денежных средств для покупки самолета. На данный момент проводится оценка возможной коррупционной составляющей приобретения судна.

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#Новости#Чиновники#Самолет#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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