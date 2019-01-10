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Lexus под управлением 58-летнего водителя насмерть сбил пешехода под Тюменью

10 января 2019, 09:00
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
В среду, 9 января, на 27-м километре автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский автомобиль Lexus насмерть сбил пешехода.
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Тюмень

По данным областной Госавтоинспекции, пешеход, который возвращался домой от родственников, двигался вблизи от регулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП житель поселка Винзили погиб. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

В этот же день в Тюмени на улице Семенова, 27 под колеса машины попал еще один человек. По его словам, его сбил темный «Опель», который скрылся сразу после ДТП. В результате наезда тюменец получил травму позвоночника.

В настоящее время сотрудники полка ДПС разыскивают автомобиль и его водителя. Тех, кому что-либо известно об этом ДТП и тех, кто стал свидетелем данного дорожно-транспортного происшествия просят обратиться по телефонам 291-488, 291-499.

Всего 9 января в Тюменской области произошло восемь ДТП, в которых различные травмы получили девять человек, один человек погиб.

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