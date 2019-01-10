Lexus под управлением 58-летнего водителя насмерть сбил пешехода под Тюменью

По данным областной Госавтоинспекции, пешеход, который возвращался домой от родственников, двигался вблизи от регулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП житель поселка Винзили погиб. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.
В этот же день в Тюмени на улице Семенова, 27 под колеса машины попал еще один человек. По его словам, его сбил темный «Опель», который скрылся сразу после ДТП. В результате наезда тюменец получил травму позвоночника.
В настоящее время сотрудники полка ДПС разыскивают автомобиль и его водителя. Тех, кому что-либо известно об этом ДТП и тех, кто стал свидетелем данного дорожно-транспортного происшествия просят обратиться по телефонам 291-488, 291-499.
Всего 9 января в Тюменской области произошло восемь ДТП, в которых различные травмы получили девять человек, один человек погиб.