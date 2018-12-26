nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Аэропорт Рощино» платит аренду за пользование оборудованием – 8 млн рублей в месяц

26 декабря 2018, 08:45
Фото: «Наш город»
Частная компания «Аэропорт Рощино», принадлежащая «Новапорту», арендует оборудование у АО «Терминал Рощино» департамента имущества Тюменской области и ЯНАО. Компания заплатит 17 млн рублей до апреля 2019 года. Начиная с января, аренда ежемесячно будет стоить 8 млн рублей.
Сюжет
Тюмень

«Аэропорт Рощино» 21 декабря провел закупку у единственного поставщика – «Терминала Рощино» на право пользования движимым имуществом.

За это «Аэропорт Рощино» должен заплатить «Терминалу Рощино» 17 млн рублей. Аренда была оформлена до 31 декабря 2018 года. Но на оплату дается рассрочка до 30 апреля 2019 года.

С 2019 года количество арендуемого имущества увеличится, и цена аренды в месяц составит 8 млн рублей. А балансовая стоимость оборудования увеличится с 125 млн до 424 млн рублей.

В имущество входят предметы и устройства от световых табличек до рентгеновских установок.

АО «Аэропорт Рощино» принадлежит частной компании «Новапорт», а АО «Терминал Рощино» – департаментам имущественных отношений Тюменской области и ЯНАО.

#Новости#Аэропорт Рощино#Терминалы#Тюменская область#Тюмень#Аэропорты#Ямал#Юрий Норицын#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25