«Аэропорт Рощино» платит аренду за пользование оборудованием – 8 млн рублей в месяц

«Аэропорт Рощино» 21 декабря провел закупку у единственного поставщика – «Терминала Рощино» на право пользования движимым имуществом.
За это «Аэропорт Рощино» должен заплатить «Терминалу Рощино» 17 млн рублей. Аренда была оформлена до 31 декабря 2018 года. Но на оплату дается рассрочка до 30 апреля 2019 года.
С 2019 года количество арендуемого имущества увеличится, и цена аренды в месяц составит 8 млн рублей. А балансовая стоимость оборудования увеличится с 125 млн до 424 млн рублей.
В имущество входят предметы и устройства от световых табличек до рентгеновских установок.
АО «Аэропорт Рощино» принадлежит частной компании «Новапорт», а АО «Терминал Рощино» – департаментам имущественных отношений Тюменской области и ЯНАО.