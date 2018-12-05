Тамбовская фирма просит признать Антипинский НПЗ банкротом

В АО «ЗАВКОМ» «Нашему городу» сообщили, что 15 ноября между компаниями было заключено мировое соглашение. До 15 ноября АНПЗ должен был оплатить первую часть задолженности, но, как сообщили в компании, платеж за этот период не поступил. Поэтому АО «ЗАВКОМ» решило заявить о финансовой несостоятельности АНПЗ.
Мы соблюдаем процедуру подачи. Уведомление на федеральном ресурсе о том, что мы собираемся подать на банкротство за две недели до подачи в судТамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С. Артемова
В пресс-службе ГК «Новый Поток», в который входит Антипинский НПЗ, заявили «Нашему городу», что из общей суммы задолженности, составляющей 3,6 млн рублей, АНПЗ погасил уже часть в размере 1,8 млн рублей. В «Новом Потоке» добавили, что погашение оставшейся части задолженности также будет произведено в соответствии с условиями утвержденного судом мирового соглашения.
В связи с этим подача АО “ЗАВКОМ” сообщения о намерении обратиться с заявлением о признании АО “Антипинский НПЗ” несостоятельным (банкротом) является необоснованным,пояснили в «Новом Потоке».
Исковое заявление в отношении Антипинского НПЗ в арбитражный суд Тамбовской области АО «ЗАВКОМ» подал 10 октября. Истец требовал с ответчика задолженность в размере 3,6 млн рублей. По мировому соглашению АНПЗ должен рассчитаться с долгами в два этапа до 15 декабря текущего года.
АО «ЗАВКОМ» зарегистрировано в Тамбове в 2002 году. Занимается производством оборудования для обработки материалов с использованием процессов, не включающих изменение температуры, не включенного в другие группировки.