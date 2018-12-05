Тамбовская фирма просит признать Антипинский НПЗ банкротом

В АО «ЗАВКОМ» «Нашему городу» сообщили, что 15 ноября между компаниями было заключено мировое соглашение. До 15 ноября АНПЗ должен был оплатить первую часть задолженности, но, как сообщили в компании, платеж за этот период не поступил. Поэтому АО «ЗАВКОМ» решило заявить о финансовой несостоятельности АНПЗ.