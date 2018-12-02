В трех тюменских медучреждениях подтвердились нарушения, выявленные общественниками

В Тюменской области проходят проверки медицинских организаций. Об этом сообщил директор Территориального фонда медицинского страхования Тюменской области (ТФОМС) Юрий Гиберт. На сегодняшний день внеплановые проверки прошли в четырех медицинских учреждениях: в городской поликлинике №5 Тюмени, ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России (больнице Водников), областных больницах №19 (Винзилинском филиале) и №24 (с. Ярково).
Проверка по линии ТФОМС совместно с региональным департаментом здравоохранения касалась приведения размещенных в клиниках информационных материалов в соответствие с требованиями законодательства в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС). Результаты проверок доведены до всех медицинских организаций. Руководителям учреждений поручено проконтролировать устранение выявленных общественниками нарушений. Замечания касались недостоверной, либо противоречивой информации, размещенной на специальных стендах и официальных сайтах перечисленных медицинских организаций. В ряде случаев информация об обязательных медицинских услугах вообще отсутствовала или находилась в недоступном для пациентов месте.
Директор ТФОМС Юрий Гиберт информирует о том, что «все замечания устранены, либо принимаются меры к их устранению». А вот к Ярковской больнице по линии обязательного медстрахования у проверяющих вопросов не возникло.