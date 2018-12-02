В трех тюменских медучреждениях подтвердились нарушения, выявленные общественниками

Проверка по линии ТФОМС совместно с региональным департаментом здравоохранения касалась приведения размещенных в клиниках информационных материалов в соответствие с требованиями законодательства в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС). Результаты проверок доведены до всех медицинских организаций. Руководителям учреждений поручено проконтролировать устранение выявленных общественниками нарушений. Замечания касались недостоверной, либо противоречивой информации, размещенной на специальных стендах и официальных сайтах перечисленных медицинских организаций. В ряде случаев информация об обязательных медицинских услугах вообще отсутствовала или находилась в недоступном для пациентов месте.