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Активистка Баталова, находящаяся под арестом, продолжает судиться со следователями

30 ноября 2018, 12:36
Фото: "Наш город"
В Тюмени в Ленинском районном суде продолжаются судебные разбирательства по уголовному делу в отношении активистки Юлии Баталовой. Ее обвиняют в якобы нападении на двух полицейских.
Сюжет
Тюмень

На этой неделе состоялся очередной суд. На заседание снова не явились два потерпевших – начальник отдела полиции №5 Александр Симонов и начальник участковых уполномоченных отдела полиции №5 Юрий Маврычев. Свидетелей обвинения из полиции также не было.

Ранее адвокат Баталовой заявил ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору в связи с тем, что Баталову якобы не ознакомили с уголовным делом, направив его в суд.

Для выяснения этого момента в суд доставили двух понятых-девушек из ФКУ СИЗО-4, которые свидетельствовали о том, что следователь Александр Синицын не зачитывал материалы уголовного дела вслух при них. Прокуратура пригласила его в суд в качестве свидетеля. Он утверждает, что читал уголовное дело при этих понятых в течение часа с 11-00 до 12-00 августе этого года.

Свидетельницы-понятые до него в суде сказали, что зашли лишь на пять минут – в 11-55 – подписать отказ от ознакомления. В каком документе - не смогли устно ответить, свою подпись в графике ознакомления с материалами уголовного дела подтвердили. Сообщается, что протокол ознакомления с материалами дела при этом они также не подписали, как и подсудимой (они подписали график ознакомления с материалами УД, что является только приложением к протоколу).

По информации, понятые точно запомнили время, поскольку СИЗО-4 является режимным объектом, и в 12-00 наступает обеденное время у подсудимых. В свою очередь, Александр Синицын продолжил настаивать на своих словах.

Юлия Баталова ходатайствовала о проведении следственного эксперимента в ходе судебного заседания – дать возможность Синицыну зачитать два тома материалов дела вслух в течение часа в суде. Однако судья этого не разрешила. Также обе понятые подтвердили, что права следователь им не разъяснил. Он, предупреждённый о даче заведомо ложных показаний, снова настаивал на своем.

В графике ознакомления с материалами дела стоит одна подпись Баталовой, когда ей предоставили возможность 1 августа ознакомиться с материалами дела – пять листов. Понятые-свидетельницы говорили о том, что заходили в кабинет для следственных действий в СИЗО-4, расписались и вышли, компьютера у Синицына с собой не было.

Следователь Синицын утверждал, что у него с собой был ноутбук, а распечатывать график он пошёл на принтере СИЗО, затем вернулся вновь в кабинет, где находились подсудимая Баталова и понятые девушки.

Адвокат Баталовой сказал, что понятые девушки не могли находиться одни в кабинете без конвоя и ждать там его, к тому же, они свидетельствуют о том, что зашли, поставили подпись и вышли.

Следователь мог обратиться в суд, чтобы ограничить время ознакомления подследственной Баталовой с материалами уголовного дела, если человек явно затягивает время. Однако он не ответил, почему так не сделал.

Адвокат Баталовой заявил ходатайство об изъятии видеозаписей из комнаты следственных действий ФКУ СИЗО-4, где следователь Александр Синицын час зачитывал материалы. Также это видео будет затребовано у Тюменской областной прокуратуры, поскольку Баталова писала заявление о противоправных действиях Синицына, ещё находясь в СИЗО, с просьбой изъять видео.

Вопрос о возвращении уголовного дела прокурору вновь не был разрешён. Следующее заседание состоится 14 декабря. Заседания также назначены на 18 и 26 декабря.

Активистка Юлия Баталова около месяца провела в СИЗО. Она десять дней держала голодовку. С конца августа находится под домашним арестом. В ноябре ей продлили срок домашнего ареста до 14 февраля следующего года, но разрешили прогулки два раза в день по часу в пределах района проживания. Кроме этого, ей разрешено обращаться за медпомощью без разрешения суда. Но ей нельзя пользоваться интернетом и мобильным телефоном, если это не экстренный случай.

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