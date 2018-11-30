Активистка Баталова, находящаяся под арестом, продолжает судиться со следователями

Свидетельницы-понятые до него в суде сказали, что зашли лишь на пять минут – в 11-55 – подписать отказ от ознакомления. В каком документе - не смогли устно ответить, свою подпись в графике ознакомления с материалами уголовного дела подтвердили. Сообщается, что протокол ознакомления с материалами дела при этом они также не подписали, как и подсудимой (они подписали график ознакомления с материалами УД, что является только приложением к протоколу).