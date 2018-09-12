Активистку Баталову судят за нападение на полицейских

Активистка Юлия Баталова около месяца провела в СИЗО. Воспринимая меры ограничения свободы несоразмерными вменяемому деянию, и протестуя против ограничения своих прав, Баталова объявила голодовку, которую держала десять дней. До начала суда активистка находилась уже под домашним арестом.