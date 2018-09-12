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Активистку Баталову судят за нападение на полицейских

12 сентября 2018, 17:18
11 и 12 сентября Ленинский районный суд начал рассмотрение уголовного дела по обвинению гражданской активистки Юлии Баталовой в нанесении телесных повреждений полицейским.
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Тюмень

Судья Ленинского районного суда города Тюмени Алина Асадуллина начала рассмотрение дела, в котором Юлия Баталова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ - "применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти".

Причиной нападения на стража порядка стало требование проведения дактилоскопии активистки. При этом органы следствия не проводили процессуальную проверку по заявлению Баталовой по фактам превышения служебных полномочий сотрудниками полиции.

На судебном заседании защита ходатайствовала, чтобы суд запросил информацию о двух случаях дактилоскопической регистрации, проведённых в отношении Баталовой до 31 мая 2018 года. Судья удовлетворила ходатайство.

Стороной защиты было также заявлено ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору в порядке статьи 237 УПК РФ. Решения по этому вопросу еще не принято.

На заседании присутствовали также потерпевшие начальник отдела полиции №5 Симонов и участковый Маврычев. Мужчины, превосходящие обвиняемую Юлию Баталову ростом, весом и возрастом, заявили, что она якобы причинила им телесные повреждения.

Активистка Юлия Баталова около месяца провела в СИЗО. Воспринимая меры ограничения свободы несоразмерными вменяемому деянию, и протестуя против ограничения своих прав, Баталова объявила голодовку, которую держала десять дней. До начала суда активистка находилась уже под домашним арестом.

Следующее судебное заседание по указанному делу назначено на 12 сентября 2018 г. в 9 часов.

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