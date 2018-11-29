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Прогнозируемый снегопад снова стал неожиданностью для тюменских дорожников

29 ноября 2018, 06:04
Фото: "Наш город"
В Тюмени из-за выпавшего снега произошел транспортный коллапс. Утром в Тюмени зафиксированы 10-балльные пробки. Уборочной техники на дорогах либо не было совсем, либо она была представлена в единичном экземпляре.
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Тюмень

В пресс-службе администрации Тюмени не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, сославшись на заседание гордумы. Там сообщили, что нужную информацию можно найти на «Тюмень – наш дом».

Если утром была информация о пробках в десять баллов, то теперь стало шесть. На момент написания новости ни одной снегоуборочной машины на центральной улице Республики не было.

Между тем, за работой дорожных служб можно следить по карте на сайте grader.tyumen-city.ru.

Фото: "Наш город"

В пресс-службе ГИБДД сообщали, что движение на части участков окружной дороги в районе развязки с улицей Мельникайте, а также от Московского тракта до Авторемонтной затруднено. Междугородние автобусы на трассе движутся с пониженной скоростью. Если метель усилится, будет решаться вопрос о приостановке некоторых маршрутов.

МЧС еще накануне предупреждало жителей города о снегопаде, метели и сильном ветре.

В начале ноября город не был готов к гололеду. Поэтому очистка дорог не была вовремя организована, из-за чего страдали люди. Общественник Алексей Савоскьин тогда возложил вину на администрацию города как на заказчика, а не на подрядчиков. По его мнению, у дорожных организаций должны быть круглосуточные дежурные, которые мониторят состояние дорожного полотна.

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#Новости#Тюменская область#Дорожные пробки#Тюмень#Радик Енчу#Общество
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