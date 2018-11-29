Прогнозируемый снегопад снова стал неожиданностью для тюменских дорожников

В пресс-службе администрации Тюмени не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, сославшись на заседание гордумы. Там сообщили, что нужную информацию можно найти на «Тюмень – наш дом».
Если утром была информация о пробках в десять баллов, то теперь стало шесть. На момент написания новости ни одной снегоуборочной машины на центральной улице Республики не было.
Между тем, за работой дорожных служб можно следить по карте на сайте grader.tyumen-city.ru.
В пресс-службе ГИБДД сообщали, что движение на части участков окружной дороги в районе развязки с улицей Мельникайте, а также от Московского тракта до Авторемонтной затруднено. Междугородние автобусы на трассе движутся с пониженной скоростью. Если метель усилится, будет решаться вопрос о приостановке некоторых маршрутов.
В начале ноября город не был готов к гололеду. Поэтому очистка дорог не была вовремя организована, из-за чего страдали люди. Общественник Алексей Савоскьин тогда возложил вину на администрацию города как на заказчика, а не на подрядчиков. По его мнению, у дорожных организаций должны быть круглосуточные дежурные, которые мониторят состояние дорожного полотна.