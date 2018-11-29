Прогнозируемый снегопад снова стал неожиданностью для тюменских дорожников

В начале ноября город не был готов к гололеду. Поэтому очистка дорог не была вовремя организована, из-за чего страдали люди. Общественник Алексей Савоскьин тогда возложил вину на администрацию города как на заказчика, а не на подрядчиков. По его мнению, у дорожных организаций должны быть круглосуточные дежурные, которые мониторят состояние дорожного полотна.