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В ТюмГУ пройдут Сибирские чтения с участием представителей стран БРИКС

19 октября 2018, 16:30
1 и 2 ноября в Тюменском государственном университете пройдут очередные Сибирские правовые чтения. Площадкой выступит Институт государства и права. Это мероприятие основано университетом в 2014 году.
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Тюмень

Чтения пройдут в научном формате. Здесь спикеры обсудят проблемы формирования нормативно-правовой базы соответствующей потребностям цифрового общества и вопросы правового регулирования конкуренции и монополии в России.

На этом мероприятии юристы из разных специализаций и правовых систем смогут пообщаться между собой.

Причиной выбора темы Чтений стало включение инвестиционно привлекательной, экономически активной Тюменской области, по праву считающейся энергетическим сердцем России, в перечень основных направлений стратегического развития Российской Федерации на период до 2025 года.

В основе успеха Чтений высочайший профессионализм спикеров и качество дискуссий.

На этот раз Чтения служат открытой площадкой для представителей стран БРИКС и являются ценным инструментом в определении тенденций государственной практики и политики по развитию национального и международного права в странах этой группы.

Особенностью Чтений в 2018 году является конференция «Глобализация и сотрудничество стран БРИКС: правовые аспекты», которая станет важной частью мероприятия. Специалисты обсудят приоритетные вопросы сотрудничества в рамках БРИКС.

Более 30 российских и зарубежных экспертов примут участие в дискуссии, что будет способствовать росту взаимопонимания между профессиональными сообществами. Ключевыми спикерами конференции являются известные ученые и лидеры экспертных групп.

Миссия Сибирских чтений – создание дискуссионной площадки для обсуждения современных проблем и тенденций развития права, для обмена опытом, установления широких связей с учеными и практиками Сибири, других регионов России, иностранных государств.

#Новости#Тюменский государственный университет#ШОС и БРИКС#ТГУ#Тюмень#Радик Енчу#Наука
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