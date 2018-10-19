В ТюмГУ пройдут Сибирские чтения с участием представителей стран БРИКС

Чтения пройдут в научном формате. Здесь спикеры обсудят проблемы формирования нормативно-правовой базы соответствующей потребностям цифрового общества и вопросы правового регулирования конкуренции и монополии в России.
На этом мероприятии юристы из разных специализаций и правовых систем смогут пообщаться между собой.
Причиной выбора темы Чтений стало включение инвестиционно привлекательной, экономически активной Тюменской области, по праву считающейся энергетическим сердцем России, в перечень основных направлений стратегического развития Российской Федерации на период до 2025 года.
В основе успеха Чтений высочайший профессионализм спикеров и качество дискуссий.
На этот раз Чтения служат открытой площадкой для представителей стран БРИКС и являются ценным инструментом в определении тенденций государственной практики и политики по развитию национального и международного права в странах этой группы.
Особенностью Чтений в 2018 году является конференция «Глобализация и сотрудничество стран БРИКС: правовые аспекты», которая станет важной частью мероприятия. Специалисты обсудят приоритетные вопросы сотрудничества в рамках БРИКС.
Более 30 российских и зарубежных экспертов примут участие в дискуссии, что будет способствовать росту взаимопонимания между профессиональными сообществами. Ключевыми спикерами конференции являются известные ученые и лидеры экспертных групп.
Миссия Сибирских чтений – создание дискуссионной площадки для обсуждения современных проблем и тенденций развития права, для обмена опытом, установления широких связей с учеными и практиками Сибири, других регионов России, иностранных государств.