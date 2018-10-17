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ЦИК отказался проводить референдум о пенсионной реформе

17 октября 2018, 18:00
ЦИК РФ прекратил процедуру реализации проведения в России референдума о пенсионной реформе по всем ранее одобренным формулировкам. Сообщается что данное решение принято из-за истечения срока подачи ходатайств инициативных групп.

Секретарь ЦИК пояснила, что заявление о регистрации инициативной группы от 13 граждан страны не может быть рассмотрено. В качестве причин было указано следующие: отсутствие членов комиссии среди подписавших документ зарегистрировавшей вопрос для референдума. Более того первая группа предлагавшая свою формулировку вопроса была зарегистрировано 13 августа, в этой связи в ЦИК приняли решение прекратить все процедуры подготовки к референдуму из-за истечения сроков подачи ходатайств.

Между тем представители КПРФ заявили, что закон о проведении референдума в РФ необходимо доработать и пообещали внести на рассмотрение соответствующие поправки в Госдуму.

Более того, сообщается, что представители КПРФ пыталась зарегистрировать 51 инициативную группу по референдуму и получила 47 отказов. Однако свою формулировку вопроса представили 24 подмосковные группы и не получили ни одного отказа от ЦИК. Представители Нижнего Новгорода и Вологодской области тоже не получали отказов, заявил один из членов ЦИК Евгений Колюшин.

Ранее ЦИК одобрила пять схожих формулировок вопросов для общенационального референдума о пенсионной реформе в России.

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#Новости#Пенсионеры#ЦИК#Александр Мязин#Политика
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