ЦИК отказался проводить референдум о пенсионной реформе

Секретарь ЦИК пояснила, что заявление о регистрации инициативной группы от 13 граждан страны не может быть рассмотрено. В качестве причин было указано следующие: отсутствие членов комиссии среди подписавших документ зарегистрировавшей вопрос для референдума. Более того первая группа предлагавшая свою формулировку вопроса была зарегистрировано 13 августа, в этой связи в ЦИК приняли решение прекратить все процедуры подготовки к референдуму из-за истечения сроков подачи ходатайств.
Между тем представители КПРФ заявили, что закон о проведении референдума в РФ необходимо доработать и пообещали внести на рассмотрение соответствующие поправки в Госдуму.
Более того, сообщается, что представители КПРФ пыталась зарегистрировать 51 инициативную группу по референдуму и получила 47 отказов. Однако свою формулировку вопроса представили 24 подмосковные группы и не получили ни одного отказа от ЦИК. Представители Нижнего Новгорода и Вологодской области тоже не получали отказов, заявил один из членов ЦИК Евгений Колюшин.
Ранее ЦИК одобрила пять схожих формулировок вопросов для общенационального референдума о пенсионной реформе в России.