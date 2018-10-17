ЦИК отказался проводить референдум о пенсионной реформе

Секретарь ЦИК пояснила, что заявление о регистрации инициативной группы от 13 граждан страны не может быть рассмотрено. В качестве причин было указано следующие: отсутствие членов комиссии среди подписавших документ зарегистрировавшей вопрос для референдума. Более того первая группа предлагавшая свою формулировку вопроса была зарегистрировано 13 августа, в этой связи в ЦИК приняли решение прекратить все процедуры подготовки к референдуму из-за истечения сроков подачи ходатайств.