"Примадонна" в Тюмени

В фильме показана настоящая история американской певицы и пианистки, Флоренс Фостер Дженкинс, которая не обладала музыкальным слухом, но была уверена в себе, что отменно поет. Ее одержимость музыкой привело к тому что она заучивала арии наизусть. Имея огромное состояние отца, она нанимала музыкантов и устраивала собственные концерты. Упорство Флоренс сделало ее популярной.