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"Примадонна" в Тюмени

15 октября 2018, 15:30
17 октября в 20-00 приходите в кинотеатр СИНЕМА ПАРК на премьеру фильма «ПРИМАДОННА». А также участвуйте в розыгрыше билетов "Нашего города".
Сюжет
Тюмень

В фильме показана настоящая история американской певицы и пианистки, Флоренс Фостер Дженкинс, которая не обладала музыкальным слухом, но была уверена в себе, что отменно поет. Ее одержимость музыкой привело к тому что она заучивала арии наизусть. Имея огромное состояние отца, она нанимала музыкантов и устраивала собственные концерты. Упорство Флоренс сделало ее популярной.

Любовь к пению и веселый нрав, не дали ей понять, что люди приходили на концерты Флоренс, чтобы посмеяться, а не из любви к ее творчеству.

Фильм о том, что для счастья, популярности и творчества, не обязательно нужен талант.

Режиссер-постановщик: Стивен Фрирз («Виктория и Абдул», «Королева», «Филомена»).

В ролях: Мэрил Стрип («Дьявол носит Prada», «Железная леди», «Mamma MIA!»), Хью Грант («Дневник Бриджит Джонс», «Мой мальчик»), Саймон Хелберг («Теория большого взрыва», «Доброй ночи и удачи»).

Композитор: Александр Деспла («Жутко громко и запредельно близко», «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II», «Загадочная история Бенджамина Баттона»).

Участвуйте в розыгрыше билетов в нашей группе Вконтакте.

Также билеты можно приобрести на сайте: https://kinoteatr.ru/

#Новости#Кино#Тюмень#Юрий Норицын#Культура
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