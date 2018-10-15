"Примадонна" в Тюмени

В фильме показана настоящая история американской певицы и пианистки, Флоренс Фостер Дженкинс, которая не обладала музыкальным слухом, но была уверена в себе, что отменно поет. Ее одержимость музыкой привело к тому что она заучивала арии наизусть. Имея огромное состояние отца, она нанимала музыкантов и устраивала собственные концерты. Упорство Флоренс сделало ее популярной.
Любовь к пению и веселый нрав, не дали ей понять, что люди приходили на концерты Флоренс, чтобы посмеяться, а не из любви к ее творчеству.
Фильм о том, что для счастья, популярности и творчества, не обязательно нужен талант.
Режиссер-постановщик: Стивен Фрирз («Виктория и Абдул», «Королева», «Филомена»).
В ролях: Мэрил Стрип («Дьявол носит Prada», «Железная леди», «Mamma MIA!»), Хью Грант («Дневник Бриджит Джонс», «Мой мальчик»), Саймон Хелберг («Теория большого взрыва», «Доброй ночи и удачи»).
Композитор: Александр Деспла («Жутко громко и запредельно близко», «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II», «Загадочная история Бенджамина Баттона»).