Дым заставил эвакуировать людей из Дворца бракосочетания в Тюмени

Очевидцы сообщают, что запах гари заполнил почти все здание. Через некоторое время на вызов прибыли спасатели МЧС и медики. Все находившиеся в здании люди самостоятельно покинули место происшествия. В процессе поиска очага возможного пожара специалисты МЧС обнаружили замыкание в электропроводке. В результате инцидента никто не пострадал.
Дворец бракосочетания был открыт в областной столице 18 апреля 2011 года. Здание было построено за 4 года. В день здесь может регистрироваться до 80 пар из Тюмени и Тюменской области. Его площадь составляет более 3 000 квадратных метров, из них 1 700 - архив и около 470 - залы регистрации.