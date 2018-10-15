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Дым заставил эвакуировать людей из Дворца бракосочетания в Тюмени

15 октября 2018, 18:30
В областной столице 14 октября в центре города произошло задымление в административном здании. Работники Дворца бракосочетания почувствовали запах дыма около 13:57 и вызвали экстренные службы города.
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Тюмень

Очевидцы сообщают, что запах гари заполнил почти все здание. Через некоторое время на вызов прибыли спасатели МЧС и медики. Все находившиеся в здании люди самостоятельно покинули место происшествия. В процессе поиска очага возможного пожара специалисты МЧС обнаружили замыкание в электропроводке. В результате инцидента никто не пострадал.

Дворец бракосочетания был открыт в областной столице 18 апреля 2011 года. Здание было построено за 4 года. В день здесь может регистрироваться до 80 пар из Тюмени и Тюменской области. Его площадь составляет более 3 000 квадратных метров, из них 1 700 - архив и около 470 - залы регистрации.

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#Новости#Дым#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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