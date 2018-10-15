Дым заставил эвакуировать людей из Дворца бракосочетания в Тюмени

Дворец бракосочетания был открыт в областной столице 18 апреля 2011 года. Здание было построено за 4 года. В день здесь может регистрироваться до 80 пар из Тюмени и Тюменской области. Его площадь составляет более 3 000 квадратных метров, из них 1 700 - архив и около 470 - залы регистрации.