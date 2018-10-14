Тюменское молоко вошло в двадцатку лучших в России

Специалисты проверили пастеризованное молоко с жирностью 3,2 % и выше - это самый популярный вид молока в РФ, доля продаж которого составляет 38% от всего объема, который реализуется в рознице.
В число лидеров, вошедших в ТОП-20 молочных брендов, претендующих на госзнак качества, попали «Веселая коровка» и «Нижняя Тавда». Последняя марка вошла в список отличников, завоевавших максимум баллов.
Всего эксперты изучили 90 торговых марок. В каждом пятом случае были выявлены серьезные нарушения стандартов качества. В некоторых образцах специалисты обнаружили бактерии кишечной палочки.