nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменское молоко вошло в двадцатку лучших в России

14 октября 2018, 15:58
Результаты национального исследования продовольственного рынка опубликовало Роскачество. Инициатором проверки выступило Правительство РФ.
Сюжет
Тюмень

Специалисты проверили пастеризованное молоко с жирностью 3,2 % и выше - это самый популярный вид молока в РФ, доля продаж которого составляет 38% от всего объема, который реализуется в рознице.

В число лидеров, вошедших в ТОП-20 молочных брендов, претендующих на госзнак качества, попали «Веселая коровка» и «Нижняя Тавда». Последняя марка вошла в список отличников, завоевавших максимум баллов.

Всего эксперты изучили 90 торговых марок. В каждом пятом случае были выявлены серьезные нарушения стандартов качества. В некоторых образцах специалисты обнаружили бактерии кишечной палочки.

Материалы по теме
Тюменское молоко станет лучше благодаря поддержке из бюджета регионаВ Тюменской области реализуют более тысячи тонн молока в суткиСпециалисты отмечают рост производства мяса и молока в Тюменской области
#Новости#Молоко#Роскачество#Покупаем тюменское#Тюмень#Алена Печур#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25