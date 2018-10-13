УСТЭК помогла Руслану Кухаруку с озеленением Тюмени

"В Тюмени осуществляется много мероприятий, направленных на озеленение нашего города, и мы не будем останавливаться на достигнутом. Перед нами стоит задача разработать стратегический план по озеленению города. В этом году запущен проект «Посади дерево», начинает развиваться школьный проект «Классное дерево». Сегодня мы подарим Тюмени новую зеленую территорию", – рассказал Руслан Кухарук.