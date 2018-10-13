УСТЭК помогла Руслану Кухаруку с озеленением Тюмени

В акции приняли участие глава города Тюмени Руслан Кухарук, генеральный директор АО УСТЭК Александр Перекальский, директор ООО «Корпорация СТС» Николай Казаков, директор КХ «Плодовое» Светлана Гаврилова, председатель ТОС «Антипино» Татьяна Красовских и тюменские школьники.
"В Тюмени осуществляется много мероприятий, направленных на озеленение нашего города, и мы не будем останавливаться на достигнутом. Перед нами стоит задача разработать стратегический план по озеленению города. В этом году запущен проект «Посади дерево», начинает развиваться школьный проект «Классное дерево». Сегодня мы подарим Тюмени новую зеленую территорию", – рассказал Руслан Кухарук.
Всего для Антипино в КХ «Плодовое» было выращено 546 крупномерных деревьев и полторы тысячи кустарников. Среди них самые неприхотливые растения: кизильник серебристый, береза обыкновенная, яблоня сибирская и ель.
В феврале 2018 года в прокуратуру Тюмени обратились местные экологи и активисты с жалобой на катастрофическую нехватку озелененных территорий в городе. Ведомство потребовало от администрации исправить положение. На минувшей неделе власти отчитались о том, что на одного жителя Тюмени приходится 21,2 кв.м.зеленых насаждений общего пользования при нормативе 16.