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Экономисты зафиксировали рост среднего чека россиян в сентябре из-за инфляции

12 октября 2018, 16:30
Эксперты холдинга «Ромир» зафиксировали рост среднего чека. В сентябре средний житель России тратил 519 рублей за один поход в магазин.

Между тем специалисты отмечают, что рост среднего чека произошел из-за роста цен на продукты. После снижения, наблюдавшегося пять месяцев с апреля по август рост среднего показателя составил 24 рубля. Больше всего денег за один поход в магазин тратят в Москве – 720 рублей и Санкт-Петербурге – 668 рублей.

Средний чек вырос по всех федеральных округах, кроме Дальневосточного. Там специалисты зафиксировали снижение на 4,9% до 465 рублей.

Отмечается, что рост инфляции произошел сразу после окончания лета. Доля продуктов в общей корзине затрат в сентябре снизилась до 50,2% с 51. Отмечается, что в августе экономисты зарегистрировали снижение количества свободных денег у населения на 12,9%.

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#Новости#Рост цен#Инфляция#Александр Мязин#Экономика
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