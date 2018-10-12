Экономисты зафиксировали рост среднего чека россиян в сентябре из-за инфляции

Между тем специалисты отмечают, что рост среднего чека произошел из-за роста цен на продукты. После снижения, наблюдавшегося пять месяцев с апреля по август рост среднего показателя составил 24 рубля. Больше всего денег за один поход в магазин тратят в Москве – 720 рублей и Санкт-Петербурге – 668 рублей.
Средний чек вырос по всех федеральных округах, кроме Дальневосточного. Там специалисты зафиксировали снижение на 4,9% до 465 рублей.
Отмечается, что рост инфляции произошел сразу после окончания лета. Доля продуктов в общей корзине затрат в сентябре снизилась до 50,2% с 51. Отмечается, что в августе экономисты зарегистрировали снижение количества свободных денег у населения на 12,9%.