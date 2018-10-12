Экономисты зафиксировали рост среднего чека россиян в сентябре из-за инфляции

Между тем специалисты отмечают, что рост среднего чека произошел из-за роста цен на продукты. После снижения, наблюдавшегося пять месяцев с апреля по август рост среднего показателя составил 24 рубля. Больше всего денег за один поход в магазин тратят в Москве – 720 рублей и Санкт-Петербурге – 668 рублей.