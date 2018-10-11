Доллар США упал к большинству мировых валют после обвала на фондовом рынке

В среду основные фондовые индекса Америки S&P 500 и Nasdaq упали в пределах 3%. Утром 11 октября за ними последовали торговые рынки Азии. Котировки нефти марки Brent упали на 2%. Криптовалюта Bitcoin снизилась в цене до 6290 долларов. Долларовый индекс ICE, учитывающий курсы к валютам шести основных торговых партнеров Америки снизился на 0,2%.