Доллар США упал к большинству мировых валют после обвала на фондовом рынке

Сообщается, что президент США Дональд Трамп обвинил ФРС жесткости экономической политике. Однако эксперты связывают падение с совокупностью рыночных факторов.
В среду основные фондовые индекса Америки S&P 500 и Nasdaq упали в пределах 3%. Утром 11 октября за ними последовали торговые рынки Азии. Котировки нефти марки Brent упали на 2%. Криптовалюта Bitcoin снизилась в цене до 6290 долларов. Долларовый индекс ICE, учитывающий курсы к валютам шести основных торговых партнеров Америки снизился на 0,2%.
11 октября обвалились основные индексы Азии. Падение китайского Shanghai Composite составило 5%, котировки Тайваньской фондовой биржи снизился на 6,3%.