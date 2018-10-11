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Доллар США упал к большинству мировых валют после обвала на фондовом рынке

11 октября 2018, 19:00
Экономисты зафиксировали снижение курса доллара США по отношению к основным валютам развитых и развивающихся стран мира, за исключением рубля. Аналитики сообщают, что накануне произошло снижение основных биржевых индексов и доходности казначейских облигаций Америки.

Сообщается, что президент США Дональд Трамп обвинил ФРС жесткости экономической политике. Однако эксперты связывают падение с совокупностью рыночных факторов.

В среду основные фондовые индекса Америки S&P 500 и Nasdaq упали в пределах 3%. Утром 11 октября за ними последовали торговые рынки Азии. Котировки нефти марки Brent упали на 2%. Криптовалюта Bitcoin снизилась в цене до 6290 долларов. Долларовый индекс ICE, учитывающий курсы к валютам шести основных торговых партнеров Америки снизился на 0,2%.

11 октября обвалились основные индексы Азии. Падение китайского Shanghai Composite составило 5%, котировки Тайваньской фондовой биржи снизился на 6,3%.

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#Новости#Мир#Доллар#Александр Мязин#Экономика
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