Обезболивающие по рецепту должны быть доступны нуждающимся тюменцам. Пока это не так

Чиновники и общественники давно ведут диалог о том, какой должна быть паллиативная помощь. По определению она включает в себя медицинскую, психологическую, социальную, духовную поддержку пациентов, чья болезнь не поддается лечению. Главный внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава России Диана Невзорова отметила, что основное направление развития этого направления заключается в оказании помощи не только онкобольным, но и всем пациентам, нуждающимся в обезболивании, а также в повышении качества этой услуги.