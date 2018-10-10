Обезболивающие по рецепту должны быть доступны нуждающимся тюменцам. Пока это не так

В сентябре 2018 года региональный Росздравнадзор распространил в СМИ памятку для пациентов, нуждающихся в сильном обезболивании. Цель информирования сводилась к тому, что если пациенты по каким-либо причинам не могут получить необходимые препараты вовремя по вине врача, их просят обращаться в управление, чтобы исправить ситуацию.
"Врачи могут отказывать и тянуть с согласованием в выписке сильнодействующих препаратов наркотического или психотропного действия", – сообщает в памятке Росздравнадзор.
Проблема существует уже давно, винить врачей в отказе выписать необходимый препарат, занесенный в список наркотических веществ, преждевременно. Медиков поставили в условия, когда потребность пациентов граничит с личной ответственностью и катастрофической бумажной волокитой. При этом проблема остается нерешенной, как для врачей, так и пациентов.
4 октября в Тюмени медики УрФО обсудили положение дел по этому вопросу. В этот раз речь шла о тяжелобольных пациентах и способах паллиативной помощи.
По данным организаторов форума, Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи, за первое полугодие 2018 года, по УрФО паллиативную помощь получили 28 340 пациентов, в том числе 1 543 детей. При этом обезболивание сильнодействующими препаратами получали всего 4 124 (14,6%) взрослых и 19 детей (1,2%). В Тюменской области лишь 7,8% взрослых и 4,2% детей были должным образом обезболены. Тогда как хронический болевой синдром имеют, в зависимости от диагноза, от 30 до 96% пациентов, нуждающихся в постоянном обезболивании.
Основной причиной низкого качества обезболивания в ассоциации называют неумение врачей назначать опиоидные анальгетики и страх перед возможными ошибками.
В кулуарах форума "Нашему городу" удалось пообщаться с врачами-онкологами. Опытный хирург из Тюмени рассказал, что для него нет проблемы с выпиской сильнодействующих препаратов. Он считает, что молодые врачи элементарно не умеют общаться с пациентами, стали менее дружелюбными. По возможности, не рискуют выписывать лекарства самостоятельно и отправляют пациента за рецептом к онкологу.
Почему врачи не хотят или не могут выписывать лекарства рассказал другой хирург-онколог с Ямала. Он считает, что процедура сильно забюрократизирована. Чтобы выписать рецепт в первый раз, требуется 30 минут, а на прием отводится всего 15.
«Я пытаюсь выбить хотя бы 20 минут на прием», – говорит врач. Конечно, с повторной выпиской стало проще. Но заполнение порой дублирующих бумаг врач считает лишней тратой времени. «К тому же нужно заносить пациентов в реестр, раньше в этом плане было проще», – объясняет хирург.
Врач сослался на инициативу вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец. До 1 ноября 2016 года должен был быть сформирован реестр получателей наркотических лекарственных препаратов. Такие реестры формируются и на федеральном и на региональном уровне, порой? друг друга дублируя.
Он отметил, что людям, которым действительно нужна помощь, не до торговли наркотическими препаратами, и контроль в этой отрасли чрезмерен. «Я часто бывал в семьях где есть больные, требующие сильного обезболивания и ни разу не слышал о том, что кто-то, как-то сбывал эти препараты», – рассказывает врач.
Чиновники и общественники давно ведут диалог о том, какой должна быть паллиативная помощь. По определению она включает в себя медицинскую, психологическую, социальную, духовную поддержку пациентов, чья болезнь не поддается лечению. Главный внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава России Диана Невзорова отметила, что основное направление развития этого направления заключается в оказании помощи не только онкобольным, но и всем пациентам, нуждающимся в обезболивании, а также в повышении качества этой услуги.
Тема обезболивания нас тоже очень интересует, мы наращиваем количество препаратов для обезболивания причем кратно наращиваем.директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова
Сейчас, по словам Инны Куликовой, в области насчитывается 254 ребенка с паллиативными состояниями, но точной информации по количеству взрослых нет.
По результатам мониторинга Московского эндокринного завода, в УрФО на 90% выросла заявленная потребность и на 70% — выборка неинвазивных обезболивающих препаратов (по сравнению с 2017 годом). Только 40% пациентов с хронической болью за 9 месяцев 2018 года смогли получить сильнодействующие анальгетики. В Тюменской области этот показатель составил 70%.
Вопрос о упрощении процедуры предоставления сильных обезболивающих стоит давно. Соответствующий закон был принят только в конце 2014, а вступил в силу в середине 2015.
Толчок для чиновников стал резонансный случай самоубийства контр-адмирала Вячеслава Апанасенко, который не смог терпеть боль, а также унижение родных, которые пытались получить для него обезболивание. В своей предсмертной записке он написал «Прошу никого не винить, кроме Минздрава и правительства. Сам готов мучиться, но видеть страдания своих родных и близких непереносимо».
Также резонансным было дело против терапевта из Красноярска которая незаконно, по мнению гособвинения, выписала рецепт на обезболивающее безнадежному онкобольному.
Росздравнадзор рекомендует в случае отказа врача выписать необходимое сильнодействующее обезболивание обращаться к администрации медицинской организации или звонить по телефону «горячей линии» Территориального органа Росздравнадзора по Тюменской области 8 (3452) 20-88-32.
Надзорный орган сообщает, что врач имеет право самостоятельно выписывать наркотические средства и психотропные вещества пациентам с выраженными болями, а также пациентам с нарушением сна, судорожными состояниями, тревожными расстройствами, фобиями.
Введённые поправки в закон увеличили действие рецептов на наркотические и психотропные препараты до 15 дней со дня выписки. А врачам запретили требовать использованные упаковки от препаратов при выписке повторного рецепта. При выписке из стационара врач и вовсе может выдать пациенту сильнодействующие обезболивающие для приема на 5 дней или выписать на них рецепт.