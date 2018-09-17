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Автоэксперты требуют изменить тарифы ОСАГО

17 сентября 2018, 17:10
Известные автоэксперты обратились к депутатам Госдумы РФ с требованием изменить тарифы ОСАГО. Свои подписи в обращении поставили общественные деятели, шеф-редакторы информационных сайтов и автомобильных журналов.

Письмо опубликовано перед прошедшими в четверг слушаниями, по совершенствованию ФЗ об ОСАГО. По мнению авторов обращения, в настоящий момент 80% автомобилистов страны оплачивают страховые риски 20% водителей. Автоэксперты настаивают, что в современном законе необходимо пересмотреть расчет стоимости полиса. Формула расчета должна стать очень тонкой, очень сложной и очень индивидуальной.

В настоящее время опытным водителем сейчас считается автомобилист старше 22-х лет, у которого стаж вождения составляет три года. Многие понимают, что автолюбитель 23-х лет со стажем 3 года и водитель 30-и лет со стажем вождения 10 лет представляют разную степень опасности на трассе и должны платить разную стоимость полиса.

Автоэксперты приводят в пример опыт Германии. После отмены госрегулирования цен на страховку конкуренция снизила цену полиса примерно на 17%. Больше всего от снижения стоимости полиса выиграли самые законопослушные водители – для них цена упала в разы.

В письме предлагается изменить систему КБМ. В частности водители, которые в минувшем году не попадали в ДТП, этот показатель должен быть минимальным.

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский частично согласился с тем, что тариф по ОСАГО необходимо менять в зависимости от самого автовладельца и его вождения.

На данный момент ЦБ РФ прорабатывает возможность первого этапа либерализации тарифов ОСАГО. В частности мегарегулятор считает необходимым изменение КБМ и коэффициента возраст-стаж (КВС).

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