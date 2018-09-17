Автоэксперты требуют изменить тарифы ОСАГО

Письмо опубликовано перед прошедшими в четверг слушаниями, по совершенствованию ФЗ об ОСАГО. По мнению авторов обращения, в настоящий момент 80% автомобилистов страны оплачивают страховые риски 20% водителей. Автоэксперты настаивают, что в современном законе необходимо пересмотреть расчет стоимости полиса. Формула расчета должна стать очень тонкой, очень сложной и очень индивидуальной.
В настоящее время опытным водителем сейчас считается автомобилист старше 22-х лет, у которого стаж вождения составляет три года. Многие понимают, что автолюбитель 23-х лет со стажем 3 года и водитель 30-и лет со стажем вождения 10 лет представляют разную степень опасности на трассе и должны платить разную стоимость полиса.
Автоэксперты приводят в пример опыт Германии. После отмены госрегулирования цен на страховку конкуренция снизила цену полиса примерно на 17%. Больше всего от снижения стоимости полиса выиграли самые законопослушные водители – для них цена упала в разы.
В письме предлагается изменить систему КБМ. В частности водители, которые в минувшем году не попадали в ДТП, этот показатель должен быть минимальным.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский частично согласился с тем, что тариф по ОСАГО необходимо менять в зависимости от самого автовладельца и его вождения.
На данный момент ЦБ РФ прорабатывает возможность первого этапа либерализации тарифов ОСАГО. В частности мегарегулятор считает необходимым изменение КБМ и коэффициента возраст-стаж (КВС).