Автоэксперты требуют изменить тарифы ОСАГО

В настоящее время опытным водителем сейчас считается автомобилист старше 22-х лет, у которого стаж вождения составляет три года. Многие понимают, что автолюбитель 23-х лет со стажем 3 года и водитель 30-и лет со стажем вождения 10 лет представляют разную степень опасности на трассе и должны платить разную стоимость полиса.