8 человек отравились шаурмой в кафе «Восточный дворик»

Ведомство начало санитарно-эпидемиологическое расследование по факту отравления горожан. На сайте Роспотребнадзора по Тюменской области сообщается, что все заболевшие острым гастроэнтеритом употребляли шаурму в кафе «Восточный дворик». Все восемь случаев заболевания зафиксированы с 12 по 13 сентября.