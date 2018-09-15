nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

8 человек отравились шаурмой в кафе «Восточный дворик»

15 сентября 2018, 13:30
В Тюмени несколько человек отравились шаурмой. По информации Роспотребнадзора происшествие произошло на улица Широтная, 80/5.
Сюжет
Тюмень

Ведомство начало санитарно-эпидемиологическое расследование по факту отравления горожан. На сайте Роспотребнадзора по Тюменской области сообщается, что все заболевшие острым гастроэнтеритом употребляли шаурму в кафе «Восточный дворик». Все восемь случаев заболевания зафиксированы с 12 по 13 сентября.

Сообщается, что по предварительным данным в кафе выявлены грубые нарушения требований санитарного законодательства - отсутствие централизованного водоснабжение и канализации, имеет место пересечение потоков готовой продукции и сырья, сотрудники кафе работают без медосмотра.

На данный момент заведение закрыто, составлен административный протокол по факту выявленных нарушений.

Материалы по теме
Массовое отравление детей стало причиной закрытия на карантин группы детского сада № 158 в ТюмениПродавцы шаурмы устроили массовую драку в СургутеТюменец приобрел в Омске польский ретрокар для продажи шаурмы
#Новости#Шаурма#Отравления#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25