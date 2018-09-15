8 человек отравились шаурмой в кафе «Восточный дворик»

Ведомство начало санитарно-эпидемиологическое расследование по факту отравления горожан. На сайте Роспотребнадзора по Тюменской области сообщается, что все заболевшие острым гастроэнтеритом употребляли шаурму в кафе «Восточный дворик». Все восемь случаев заболевания зафиксированы с 12 по 13 сентября.
Сообщается, что по предварительным данным в кафе выявлены грубые нарушения требований санитарного законодательства - отсутствие централизованного водоснабжение и канализации, имеет место пересечение потоков готовой продукции и сырья, сотрудники кафе работают без медосмотра.
На данный момент заведение закрыто, составлен административный протокол по факту выявленных нарушений.