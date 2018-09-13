Евросоюз продлил санкции против России

Санкции против России были введены в марте 2014 года в Брюсселе после референдума в Крыму. Их действие распространяется на 44 организации и 155 физических лиц, которых Евросоюз обвиняет в «подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины». Продление ограничений на полгода происходит не первый раз.