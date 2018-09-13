Евросоюз продлил санкции против России

Санкции против России были введены в марте 2014 года в Брюсселе после референдума в Крыму. Их действие распространяется на 44 организации и 155 физических лиц, которых Евросоюз обвиняет в «подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины». Продление ограничений на полгода происходит не первый раз.
Список корректируется, добавляются новые лица. Им запрещено въезжать в страны Евросоюза, а также заморожены активы на их территории. Кроме указанных индивидуальных рестрикций, против России действуют ограничение производства, продажи и экспорта товаров в отношении отдельных секторов экономики и санкции «в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя».
Решение Евросоюза о продление санкций принимается без обсуждения. Поэтому в МИД России заявили, что Москва не будет реагировать на это заявление.