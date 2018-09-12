Перинатальный центр Сургута признан лучшим в России

Это большой труд команды Сургутского клинического перинатального центра, высокий профессионализм врачей, акушерок и медицинских сестёр. Мы следуем современным тенденциям и стараемся, чтобы вокруг нас объединялись женщины, ведь у нас одна общая цель и задача, чтобы наши дети рождались здоровыми,сообщила главврач Сургутского перинатального центра Лариса Белоцерковцева.