Перинатальный центр Сургута признан лучшим в России

Лауреатом премии перинатальный центр стал за вклад в отечественную медицину, решение демографических задач, а также вопросов репродуктивного здоровья женщин.
Медики из Сургута обошли сильнейшие центры страны, в том числе высококвалифицированные клиники Москвы и Санкт-Петербурга.
За последнее десятилетие Центр заслужил репутацию одного из лучших учреждений службы родовспоможения на территории Ханты-Мансийского автономного округа, а теперь стал сильнейшим в России.
Это большой труд команды Сургутского клинического перинатального центра, высокий профессионализм врачей, акушерок и медицинских сестёр. Мы следуем современным тенденциям и стараемся, чтобы вокруг нас объединялись женщины, ведь у нас одна общая цель и задача, чтобы наши дети рождались здоровыми,сообщила главврач Сургутского перинатального центра Лариса Белоцерковцева.
Центр охраны материнства и детства на базе перинатального центра, сделает возможным оказание услуг более качественно.
Площадь нового центра более 63 000 квадратных метров. Медицинские работники смогут принять в год до 10 000 родов. Данные показатели является самыми большими в России.