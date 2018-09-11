nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

ИП Тюменской области могут получить льготы по налогу на имущество

11 сентября 2018, 14:10
Депутаты Тюменской городской Думы рассмотрят в осеннюю сессию вопрос по установлению льготы для индивидуальных предпринимателей.
Сюжет
Тюмень

Речь, в частности, идет о варианте применения налоговой льготы в размере кадастровой стоимости 150 кв. м. площади на одного налогоплательщика в отношении одного объекта по его выбору.

О необходимости льгот по налогу на имущество для индивидуальных предпринимателей Тюменской области заявляет и региональный бизнес-омбудсмен Лариса Невидайло. Она напоминает, что в настоящее время воспользоваться льготами по налогу на имущество имеют право лишь юридические лица.

Индивидуальные предприниматели, которые имеют собственные квадратные метры в торговых и деловых центрах и нежилых помещениях, не могли понять и принять, почему при прочих равных, они не могут рассчитывать на те же условия, что и юридические лица, заявила Лариса Невидайло.

Региональный бизнес-омбудсмен поясняет, что налог на имущество организаций регулируется законом Тюменской области, а налог на имущество индивидуальных предпринимателей – органом местного самоуправления. Именно поэтому для них действуют разные правила.

Если в Тюмени для ИП будут введены те же льготные условия, что и для организаций, выпадающие доходы бюджета только в прошлом году составили бы девять миллионов рублей.

Материалы по теме
Электронная регистрация юрлиц и ИП станет бесплатной в России с 2019 года
#Новости#Налоги#Имущество#Юридические лица#Тюменская область#Льготы#Индивидуальные предприниматели#Тюмень#Наиль Каримов#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25