ИП Тюменской области могут получить льготы по налогу на имущество

Речь, в частности, идет о варианте применения налоговой льготы в размере кадастровой стоимости 150 кв. м. площади на одного налогоплательщика в отношении одного объекта по его выбору.
О необходимости льгот по налогу на имущество для индивидуальных предпринимателей Тюменской области заявляет и региональный бизнес-омбудсмен Лариса Невидайло. Она напоминает, что в настоящее время воспользоваться льготами по налогу на имущество имеют право лишь юридические лица.
Индивидуальные предприниматели, которые имеют собственные квадратные метры в торговых и деловых центрах и нежилых помещениях, не могли понять и принять, почему при прочих равных, они не могут рассчитывать на те же условия, что и юридические лица, заявила Лариса Невидайло.
Региональный бизнес-омбудсмен поясняет, что налог на имущество организаций регулируется законом Тюменской области, а налог на имущество индивидуальных предпринимателей – органом местного самоуправления. Именно поэтому для них действуют разные правила.
Если в Тюмени для ИП будут введены те же льготные условия, что и для организаций, выпадающие доходы бюджета только в прошлом году составили бы девять миллионов рублей.