ИП Тюменской области могут получить льготы по налогу на имущество

Индивидуальные предприниматели, которые имеют собственные квадратные метры в торговых и деловых центрах и нежилых помещениях, не могли понять и принять, почему при прочих равных, они не могут рассчитывать на те же условия, что и юридические лица, заявила Лариса Невидайло.