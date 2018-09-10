Рамзан Кадыров поздравил с Дмитрия Артюхова с избранием на пост главы ЯНАО

9 сентября депутаты Законодательного собрания ЯНАО избрали на пост губернатора округа Дмитрия Артюхова, тем самым сделав его самым молодым губернатором в России. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров на своем канале в Telegram выразил свои поздравления и пожелал успехов и удачи в служении на благо Российской Федерации.
Дмитрий Андреевич молод, но заслужил доверие Президента России Владимира Путина и жителей округа, написал Кадыров
Также с назначением на должность главы округа Дмитрия Артюхова поздравил бывший губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, занимающий сейчас пост министра природных ресурсов и экологии.