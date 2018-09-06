Вандал арт-объекта «Я люблю Тюмень» найден и задержан

3 сентября был поврежден арт-объект «Я люблю Тюмень». Материальный ущерб городу составил 100 000 рублей. Вандал выложил в интернет видео с тем, как разбивает надпись.
В результате оперативно-изыскной деятельности органов правопорядка, удалось установить личность злоумышленника. Им стал шестнадцатилетний студент одного из колледжей Тюмени. В установлении личности помог видеоролик.
По статье «Вандализм» ему грозит уголовное наказание в виде штрафа до 40 000 рублей, обязательных работ до 360 часов или арест на срок до трех месяцев.