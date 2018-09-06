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Вандал арт-объекта «Я люблю Тюмень» найден и задержан

6 сентября 2018, 12:40
Вандалом арт-объекта «Я люблю Тюмень» оказался студент одного из учебных учреждений Тюмени.
Сюжет
Тюмень

3 сентября был поврежден арт-объект «Я люблю Тюмень». Материальный ущерб городу составил 100 000 рублей. Вандал выложил в интернет видео с тем, как разбивает надпись.

В результате оперативно-изыскной деятельности органов правопорядка, удалось установить личность злоумышленника. Им стал шестнадцатилетний студент одного из колледжей Тюмени. В установлении личности помог видеоролик.

По статье «Вандализм» ему грозит уголовное наказание в виде штрафа до 40 000 рублей, обязательных работ до 360 часов или арест на срок до трех месяцев.

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