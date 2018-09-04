В ХМАО под колесами автомобиля ГИБДД погиб велосипедист

В ведомстве пояснили, что инцидент произошел на перекрестке проспекта Нефтяников и улицы Ленина. Велосипедист 1985 года рождения от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».