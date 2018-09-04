nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В ХМАО под колесами автомобиля ГИБДД погиб велосипедист

4 сентября 2018, 13:40
В понедельник, 3 сентября, около 2 часов 15 минут в Нягани сотрудник местной ГИБДД сбил насмерть на служебной машине велосипедиста. Сотрудники регионального управления СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу возбудили по данному факту уголовное дело.

В ведомстве пояснили, что инцидент произошел на перекрестке проспекта Нефтяников и улицы Ленина. Велосипедист 1985 года рождения от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, изучаются изучают записи с видеорегистратора служебного автомобиля, допрашивают сотрудников ГИБДД, устанавливают очевидцев наезда патрульного автомобиля на человека. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.

Материалы по теме
Помощник прокурора насмерть сбил пенсионера в Тобольске
#Новости#Инспекторы гибдд#Нягань#Жертвы ДТП#ХМАО - Югра#Югра#Наиль Каримов#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25