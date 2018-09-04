Эксперты отмечают рост цен на мясо в УрФО

В июле 2018 года инфляция на потребительском рынке Челябинской области превысила среднероссийский показатель 2,5%. Как сообщили в пресс-службе Уральского главного управления Центробанка РФ, темп роста потребительских цен на Южном Урале составил 2,6%, в Курганской области достиг 2,9%.
Для большинства регионов Урала был характерен более низкий по сравнению со среднероссийским показателем (2,5%) уровень инфляции: темп роста потребительских цен в Пермском крае составил 1,4%, в Оренбургской области - 1,8%, в Свердловской и Тюменской областях - 1,9%.
Из основных товаров повседневного спроса в июле больше всего подорожали мясопродукты (в основном мясо птицы из-за увеличения цен на витамины и корма), незначительно выросли цены на сыр, хлеб, чай и кофе»,- отметили в ЦБ.
Эксперты отмечают, что в группе непродовольственных товаров продолжается снижение цен на подержанные автомобили, компьютеры и мобильные телефоны. Наиболее устойчивым остается рост цен на табачную продукцию и строительно-отделочные материалы. Выросла стоимость авиаперелетов из-за повышения цен на керосин.