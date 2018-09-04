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Эксперты отмечают рост цен на мясо в УрФО

4 сентября 2018, 16:30
Уральское главное управление ЦБ РФ сообщает о росте цен на продукты в УрФО. По данным ведомства, в июле инфляция на Урале составила 2%.

В июле 2018 года инфляция на потребительском рынке Челябинской области превысила среднероссийский показатель 2,5%. Как сообщили в пресс-службе Уральского главного управления Центробанка РФ, темп роста потребительских цен на Южном Урале составил 2,6%, в Курганской области достиг 2,9%.

Для большинства регионов Урала был характерен более низкий по сравнению со среднероссийским показателем (2,5%) уровень инфляции: темп роста потребительских цен в Пермском крае составил 1,4%, в Оренбургской области - 1,8%, в Свердловской и Тюменской областях - 1,9%.

Из основных товаров повседневного спроса в июле больше всего подорожали мясопродукты (в основном мясо птицы из-за увеличения цен на витамины и корма), незначительно выросли цены на сыр, хлеб, чай и кофе»,- отметили в ЦБ.

Эксперты отмечают, что в группе непродовольственных товаров продолжается снижение цен на подержанные автомобили, компьютеры и мобильные телефоны. Наиболее устойчивым остается рост цен на табачную продукцию и строительно-отделочные материалы. Выросла стоимость авиаперелетов из-за повышения цен на керосин.

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#Новости#УрФО#Инфляция#Александр Мязин#Экономика
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