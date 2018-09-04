105 млн рублей выделено на снос здания на перекрестке улиц Ленина и Кирова в Тюмени

Сообщается, что заявки от подрядных организаций принимаются до 20 сентября. Строители должны поэтапно разобрать дом, а затем построить сквер, обустроив тротуары и газон. Подрядчик обязан обустроить временную площадку для подъезда строительной техники, убрать образовавшийся мусор.
Отмечается, что строители обязаны прекратить работы, если в ходе сноса многоэтажки будут зафиксированы повреждения в стоящей неподалеку синагоге по улице Кирова ,44. Работы должны начаться до 1 декабря 2018 года и закончится в 4 квартале 2019 года.
По информации администрации Тюмени, чиновники пришли к выводу, что в этом месте лучше не строить других жилых или офисных зданий, а сделать зону отдыха для граждан.