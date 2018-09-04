105 млн рублей выделено на снос здания на перекрестке улиц Ленина и Кирова в Тюмени

Отмечается, что строители обязаны прекратить работы, если в ходе сноса многоэтажки будут зафиксированы повреждения в стоящей неподалеку синагоге по улице Кирова ,44. Работы должны начаться до 1 декабря 2018 года и закончится в 4 квартале 2019 года.