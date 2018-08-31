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Тюменская фотомодель Алена Шишкова опубликовала фотографию в стиле 1930 года

31 августа 2018, 18:40
Бывшая гражданская жена рэпера Тимати Алена Шишкова опубликовала фотографию с телеведущей и продюсером Яной Рудковской. Черно-белый снимок девушка выложила на свою страницу в Instagram. Запись уже набрала более 108 000 лайков и 289 комментариев.

Между тем многие фолловеры тюменской фотомодели отметили, что у девушек большая разница в возрасте, а также большой контраст стилей на черно-белой фотографии.

Стоит отметить, что многим пользователям понравилась фотография, напоминающая 30-е годы XX века.

Тюменская фотомодель Алена Шишкова в 2012 году заняла третье место на конкурсе «Мисс Россия — 2012». Победительницей «Мисс Россия» стала Елизавета Голованова из Смоленска. В номинации «Народный выбор» по итогам интернет-голосования стала Анастасия Поминова из Воронежа. Всего в конкурсе приняли участие 50 девушек.

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