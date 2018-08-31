Тюменская фотомодель Алена Шишкова опубликовала фотографию в стиле 1930 года

Тюменская фотомодель Алена Шишкова в 2012 году заняла третье место на конкурсе «Мисс Россия — 2012». Победительницей «Мисс Россия» стала Елизавета Голованова из Смоленска. В номинации «Народный выбор» по итогам интернет-голосования стала Анастасия Поминова из Воронежа. Всего в конкурсе приняли участие 50 девушек.