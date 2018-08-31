Новое поколение выбирает развитие. Изучаем как должна выглядеть детская площадка

"Ребенок найдет, как играть, в любом месте. Только это будет не благодаря, а вопреки. Если мы, взрослые, хотим помочь ребенку и создать пространство, где ему играть интересно, где он может ежедневно, долго и разнообразно играть, то стоит, во-первых, вспомнить, где мы сами играли в детстве, где проводили больше всего времени. А во-вторых, посмотреть на ребенка: что его интересует? Интересно ли ему каждый день скатываться с одной и той же горки? В два года — да! А в пять? А в десять? А в пятнадцать?", - рассуждает Мария Соколова, кандидат психологических наук, психолог AFA.