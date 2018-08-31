Новое поколение выбирает развитие. Изучаем как должна выглядеть детская площадка

Пока обустройство детских площадок в Тюмени проходит по типовому принципу. В программу благоустройства придомовых территорий входит стандартный набор разноцветных городков с турниками и горкой. Они выглядят наряднее и безопаснее предшественников, но ограничены для детей до трех лет, а для тех, кто постарше – не интересны.
Ландшафтное бюро AFA, которое занималось проектированием тематического парка развлечений в Сочи и игровым кораблем в петербургской «Новой Голландии», провело исследование тюменских дворов, чтобы наглядно показать застройщикам, как нужно обустраивать дворовое пространство. Методика разработана кандидатами психологических наук.
Исследования прошли на объектах компании «Брусника». Специалисты AFA выбрали три объекта: микрорайон «Европейский», «Новин» квартал и жилой район «Видный».
В своей работе «Привлекательность детской уличной площадки» ученые пришли к выводу, что дети до 14 лет составляют 41% посетителей игровых площадок, четверть — пришедшие с ними взрослые, а треть — люди, которые приходят, чтобы пообщаться и отдохнуть. Игровая площадка принимает на себя функцию публичного пространства. В Тюмени таких мест не хватает.
"Такие исследования проводят во всем мире: странах Евросоюза, США, Австралии. В России анализ детских площадок пока не так популярен, но это общемировая тенденция, которая в последние годы дошла и до нас", - рассказала Мария Соколова, кандидат психологических наук, психолог AFA.
С помощью анкетирования и наблюдения исследователи поняли, какие детские постройки во дворах популярны и чего не хватает в пространстве современных новостроек.
По опросам, взрослым и детям от 7 лет нравятся:
Для маленьких детей и их родителей важным элементом остается песочница. Школьники и подростки любят рискованные игры, и хотят видеть во дворе спортивное оборудование, например, тарзанку.
Психологи считают, что при создании двора застройщик должен учитывать все возрастные категории, а оборудование должно быть как для малышей, так и для более взрослых детей.
"Ребенок найдет, как играть, в любом месте. Только это будет не благодаря, а вопреки. Если мы, взрослые, хотим помочь ребенку и создать пространство, где ему играть интересно, где он может ежедневно, долго и разнообразно играть, то стоит, во-первых, вспомнить, где мы сами играли в детстве, где проводили больше всего времени. А во-вторых, посмотреть на ребенка: что его интересует? Интересно ли ему каждый день скатываться с одной и той же горки? В два года — да! А в пять? А в десять? А в пятнадцать?", - рассуждает Мария Соколова, кандидат психологических наук, психолог AFA.
Наблюдение и опросы подтвердили, детям важно, чтобы территория была рельефная — это дает больше возможностей для игры и движения. Родители же, которые гуляют с малышами, предпочитают более ровную и безопасную поверхность. Поэтому, как и при выборе горок, качелей и лазалок, отмечают специалисты AFA, стоит организовать разноуровневую безопасную площадку, которая будет интересна всем.
Детская активность сильно зависит от самой территории во дворе. Наблюдения показали, что в микрорайоне «Европейский» и жилом районе «Видный» дети любят движение: качели «гнездо», и вертушку-эксцентрик. А в квартале «Новин» дети предпочитаю песочницу активным видам отдыха.
Сюжетным играм отдавали предпочтения посетители площадок в «Новине» и микрорайоне «Европейский», чуть меньше в «Видном». Специалисты отметили, что игру сложно анализировать, поскольку она не всегда зависит от ландшафта и оборудования площадки, но и от самих детей.
"Важно понимать, что общественное пространство и детская игровая площадка как его часть — это не набор оборудования. Невозможно создать среду только набором оборудования (даже дорогим). Необходимо учитывать потребности всех пользователей: и детей, и взрослых, которым просто нечего делать на подобной площадке. Мы живем в XXI веке, а представление о детских площадках у нас — из мультфильма про крокодила Гену. Карусель, качели, песочница. Зачем нам это? Площадка во дворе должна быть многофункциональной. То есть предоставлять разнообразные возможности игры с одними и теми же элементами. На такой площадке ребенок играет каждый день. И она быстро надоедает, если игровые сценарии на ней жестко заданы", - делится Александр Фронтов, директор дизайнерского бюро AFA.
Занятия детей на игровой площадке, зависят не только от ее территории, открытости, оборудования и деревьев, но и от покрытия. Взрослые считают, что искусственное покрытие безопасно и практично, специалисты-дизайнеры уверены: упор нужно делать все-таки на натуральные материалы. Так, на резиновой площадке у ребенка меньше возможность для игры, а в песке или щепе дети найдут себе занятие всегда.
Проведя комплексный анализ детских площадок, специалисты пришли к выводу, что полезная площадка должна состоять из:
Посмотрите на свой двор: какую вы хотите площадку для досуга своих детей?