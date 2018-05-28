Завершено расследование в отношении тюменских ФСБшников-убийц

Сотрудники ГВСУ СКР уже завершили расследование. «Переходить к ознакомлению с материалами дела планировалось в марте текущего года, однако позже эту процедуру отложили, но в ближайшее время она начнется», — сообщает «REGNUM».
На данный момент суд снова продлил сроки ареста всем фигурантам уголовного дела, один из которых сейчас пытается оспорить это решение в Московском окружном военном суде.
Дело против чекистов возбуждено в декабре 2016 года. Было установлено, что группировка с 2008 года нападала на «черных обнальщиков». Их жертвами становились граждане азиатских стран — убийствами устрашали тюменских бизнесменов.
Задержанные действовали по следующему сценарию: они одевали в деловой костюм одного из мигрантов, а потом убивали его на глазах у бизнесмена, у которого силовики вымогали деньги. С таксистами же расправлялись для того, чтобы получить их автомобили, которые позже использовались для других преступлений.
В декабре 2008 года произошла кража сейфа, а лжеминирование ресторана «Контрабас» – в январе 2016 года.
Отдельно Александру Кобылину и Сергею Синякову инкриминируется убийство тюменки в 1994 году. Ранее задержанные уже проходили по этому делу, но позже разбирательство было прекращено в связи с истечением срока давности. Некоторые обвиняемые подписали досудебное соглашение. В марте 2018 года было опубликовано видеообращение Александра Кобылина к президенту Владимиру Путину, в котором он рассказывал о надуманности претензий в свой адрес, утверждая, что «был всего лишь свидетелем одного из убийств».