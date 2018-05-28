Завершено расследование в отношении тюменских ФСБшников-убийц

Отдельно Александру Кобылину и Сергею Синякову инкриминируется убийство тюменки в 1994 году. Ранее задержанные уже проходили по этому делу, но позже разбирательство было прекращено в связи с истечением срока давности. Некоторые обвиняемые подписали досудебное соглашение. В марте 2018 года было опубликовано видеообращение Александра Кобылина к президенту Владимиру Путину, в котором он рассказывал о надуманности претензий в свой адрес, утверждая, что «был всего лишь свидетелем одного из убийств».