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В ресторанах Тюмени увеличился средний чек на 2,63%

25 мая 2018, 16:32
В этом году средний чек в Тюменских ресторанах увеличился на 2,63% по сравнению с предыдущим 2017 годом. Так, например, салат, закуски, основное блюдо и безалкогольный напиток обходились жителям областной столицы в марте этого года в 819 рублей, тогда как такой же заказ в марте 2017 года стоил 798 рублей.
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Тюмень

В этом году средний чек в Тюменских ресторанах увеличился на 2,63% по сравнению с предыдущим 2017 годом. Так, например, салат, закуски, основное блюдо и безалкогольный напиток обходились жителям областной столицы в марте этого года в 819 рублей, тогда как такой же заказ в марте 2017 года стоил 798 рублей.

Также в Тюмени зафиксировано снижение количества ресторанов. Если в 2017 году подобных заведений было 446, то по состоянию на 1 марта 2018 года их уже было 432. Снижение составило 3,14%.

Для сравнения, в Екатеринбурге средний чек за этот же период уменьшился. В настоящее время он составляет 732 рубля. При этом в административном центре Свердловской области зафиксирован рост количества ресторанов на 6,82%, сообщает «Вслух.ру».

#Новости#Рестораны#Тюмень#Цены#Наиль Каримов#Общество
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