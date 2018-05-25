В ресторанах Тюмени увеличился средний чек на 2,63%

В этом году средний чек в Тюменских ресторанах увеличился на 2,63% по сравнению с предыдущим 2017 годом. Так, например, салат, закуски, основное блюдо и безалкогольный напиток обходились жителям областной столицы в марте этого года в 819 рублей, тогда как такой же заказ в марте 2017 года стоил 798 рублей.
Также в Тюмени зафиксировано снижение количества ресторанов. Если в 2017 году подобных заведений было 446, то по состоянию на 1 марта 2018 года их уже было 432. Снижение составило 3,14%.
Для сравнения, в Екатеринбурге средний чек за этот же период уменьшился. В настоящее время он составляет 732 рубля. При этом в административном центре Свердловской области зафиксирован рост количества ресторанов на 6,82%, сообщает «Вслух.ру».
Ранее мы писали о том, что у известной ведущей Елены Летучей есть бизнес по поставке продуктов в рестораны.