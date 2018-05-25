В ресторанах Тюмени увеличился средний чек на 2,63%

В этом году средний чек в Тюменских ресторанах увеличился на 2,63% по сравнению с предыдущим 2017 годом. Так, например, салат, закуски, основное блюдо и безалкогольный напиток обходились жителям областной столицы в марте этого года в 819 рублей, тогда как такой же заказ в марте 2017 года стоил 798 рублей.

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