В Тюмени снесли незаконно построенный киоск с шаурмой

В Тюмени на улице Газовиков снесли торговую точку, в которой готовили и продавали шаурму. Постройка была признана незаконной по решению суда.
Несмотря на это, владелец забегаловки не снес киоск самостоятельно в установленный законом срок, более того, торговый павильон продолжал работать. Когда к киоску приехали судебные приставы и подрядчики, там обедали таксисты. Впрочем, это не помешало сносу, сообщает «АиФ Тюмень».
В конце прошлого года в Тюмени по решению суда снесли сразу шесть незаконно возведенных построек под СТО, шиномонтаж и автомойку. В том же году в областной столице был снесен незаконный пристрой к дому на 7-м Степном переулке, который использовался как гостиница для нелегальных мигрантов.