В Тюмени снесли незаконно построенный киоск с шаурмой

Несмотря на это, владелец забегаловки не снес киоск самостоятельно в установленный законом срок, более того, торговый павильон продолжал работать. Когда к киоску приехали судебные приставы и подрядчики, там обедали таксисты. Впрочем, это не помешало сносу, сообщает «АиФ Тюмень».