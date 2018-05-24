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В Тюмени снесли незаконно построенный киоск с шаурмой

24 мая 2018, 17:33
В Тюмени на улице Газовиков снесли торговую точку, в которой готовили и продавали шаурму. Постройка была признана незаконной по решению суда.
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Тюмень

В Тюмени на улице Газовиков снесли торговую точку, в которой готовили и продавали шаурму. Постройка была признана незаконной по решению суда.

Несмотря на это, владелец забегаловки не снес киоск самостоятельно в установленный законом срок, более того, торговый павильон продолжал работать. Когда к киоску приехали судебные приставы и подрядчики, там обедали таксисты. Впрочем, это не помешало сносу, сообщает «АиФ Тюмень».

В конце прошлого года в Тюмени по решению суда снесли сразу шесть незаконно возведенных построек под СТО, шиномонтаж и автомойку. В том же году в областной столице был снесен незаконный пристрой к дому на 7-м Степном переулке, который использовался как гостиница для нелегальных мигрантов.

#Новости#Незаконные строения#Снос#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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