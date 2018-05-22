В Тюмени автобус сбил 14-летнего школьника

В воскресенье, 20 мая, в Тюмени произошло ДТП с участием автобуса «МАЗ» и 14-летнего подростка.
ДТП произошло на пересечении улиц Барнаульской и Аккумуляторной, сообщили в Госавтоинспекции России по Тюменской области и добавили, что школьник переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.
От удара подростка отбросило на стоящий рядом автомобиль «Хонда», а в автобус въехала «Мазда».
В результате аварии пострадал 14-летний пешеход, подросток получил травму головы, сообщает «АиФ Тюмень».
Напомним, в тот же день на Водопроводной улице возле здания областного правительства в Тюмени водитель автомобиля марки Hyundai сбил восьмилетнего велосипедиста. В результате ДТП ребенок получил рваную рану лица, сотрясение мозга и перелом ноги.
Еще одно ДТП с наездом на ребенка произошло на улице Широтной в Тюмени, где водитель автомобиля Skoda сбил школьника. Мальчик в результате дорожной аварии получил ушиб ноги.