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В Тюмени автобус сбил 14-летнего школьника

22 мая 2018, 18:33
В воскресенье, 20 мая, в Тюмени произошло ДТП с участием автобуса «МАЗ» и 14-летнего подростка.
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Дети

В воскресенье, 20 мая, в Тюмени произошло ДТП с участием автобуса «МАЗ» и 14-летнего подростка.

ДТП произошло на пересечении улиц Барнаульской и Аккумуляторной, сообщили в Госавтоинспекции России по Тюменской области и добавили, что школьник переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

От удара подростка отбросило на стоящий рядом автомобиль «Хонда», а в автобус въехала «Мазда».

В результате аварии пострадал 14-летний пешеход, подросток получил травму головы, сообщает «АиФ Тюмень».

Напомним, в тот же день на Водопроводной улице возле здания областного правительства в Тюмени водитель автомобиля марки Hyundai сбил восьмилетнего велосипедиста. В результате ДТП ребенок получил рваную рану лица, сотрясение мозга и перелом ноги.

Еще одно ДТП с наездом на ребенка произошло на улице Широтной в Тюмени, где водитель автомобиля Skoda сбил школьника. Мальчик в результате дорожной аварии получил ушиб ноги.

#Аналитика#Жертвы ДТП#Дети#Тюмень#Наиль Каримов
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