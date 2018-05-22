В Тюмени автобус сбил 14-летнего школьника

Напомним, в тот же день на Водопроводной улице возле здания областного правительства в Тюмени водитель автомобиля марки Hyundai сбил восьмилетнего велосипедиста. В результате ДТП ребенок получил рваную рану лица, сотрясение мозга и перелом ноги.