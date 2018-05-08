Тюмень посетили участники патриотического автопробега Росгвардии «Вахта памяти. Сыны Великой Победы»

Первым населенным пунктом в маршруте автоколонны стало село Исетское. Важно отметить, что одно из подразделений «Росгвардии» оказывают шефскую помощь Исетскому детскому дому.
Затем автоколонна направилась в Тюмень, где на площади Памяти ее встретили сотрудники Управления Росгвардии по Тюменской области, кинологической службы и детско-юношеского центра «Град».
Торжественный митинг завершился минутой молчания и возложением цветов. В одном строю с сотрудниками Росгвардии и ветеранами стоял и самый маленький участник мероприятия - одетый в солдатскую форму военной поры шестилетний Дима Толстоухов.
Затем участники автопробега возложили цветы к подножию памятника «Все для фронта, все для Победы», отдав дань уважения труженикам тыла, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области.