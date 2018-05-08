nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюмень посетили участники патриотического автопробега Росгвардии «Вахта памяти. Сыны Великой Победы»

8 мая 2018, 09:03
Перед визитом в Тюменскую область автоколонна проделала путь длиной более 700 километров по территориям соседних областей.

Первым населенным пунктом в маршруте автоколонны стало село Исетское. Важно отметить, что одно из подразделений «Росгвардии» оказывают шефскую помощь Исетскому детскому дому.

Затем автоколонна направилась в Тюмень, где на площади Памяти ее встретили сотрудники Управления Росгвардии по Тюменской области, кинологической службы и детско-юношеского центра «Град».

Торжественный митинг завершился минутой молчания и возложением цветов. В одном строю с сотрудниками Росгвардии и ветеранами стоял и самый маленький участник мероприятия - одетый в солдатскую форму военной поры шестилетний Дима Толстоухов.

Затем участники автопробега возложили цветы к подножию памятника «Все для фронта, все для Победы», отдав дань уважения труженикам тыла, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области.

#Новости#Росгвардия#Вахта Памяти#День Победы#Автопробег#Алексей Колесов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25