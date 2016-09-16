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СМИ: Олег Чемезов задолжал по алиментам 19 миллионов рублей

16 сентября 2016, 19:06
В СМИ появилась информация о том, что депутат Тюменской областной Думы пятого созыва Олег Чемезов задолжал по алиментам 19 миллионов рублей.
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Тюмень

«Я подал ходатайство в управление ФССП по Тюменской области с требованием запретить Чемезову покидать пределы РФ, так как он не исполняет решение суда о выплате алиментов на дочь. Долг по алиментам составляет 19 миллионов рублей», — цитирует РИА Новости адвоката Руслана Коблева, представляющего интересы матери ребенка.

Информагентство уточняет, что ранее Чертановский районный суд Москвы обязал Чемезова платить на содержание ребенка 25% от дохода. По словам адвоката, Чемезов предоставил приставам справку о средней заработной плате в размере 10 тысяч рублей в месяц, поэтому матери ребенка перечисляли 2,5 тысячи рублей. При этом в данных о доходах депутата, размещенных на сайте облдумы, указана другая сумма — 87 миллионов рублей за год.

«Мы добились, чтобы приставам направили справку из налоговой о реальных доходах Чемезова, после чего его долг по алиментам вырос в геометрической прогрессии», — сообщил Коблев РИА Новости.

Отметим, что представителям СМИ не удалось дозвониться до Олега Чемезова. Какого-либо подтверждения или комментария от представителей службы приставов в распоряжении федеральных порталов нет.

Напомним, что председатель правления управляющей компании «Партиком», представитель «Единой России» Олег Чемезов стал депутатом облдумы пятого созыва в сентябре 2014 года, когда в региональном парламенте появилось вакантное место. За него проголосовали 44% избирателей, однако ходили разговоры о фальсификации итого выборов. Известно, что 52-летний Олег Чемезов — многодетный отец, у него шестеро детей. Олег Чемезов претендует на кресло депутата Тюменской областной Думы шестого созыва, он выдвинут «Единой Россией» по 19-му одномандатному избирательному округу.

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