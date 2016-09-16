СМИ: Олег Чемезов задолжал по алиментам 19 миллионов рублей

Информагентство уточняет, что ранее Чертановский районный суд Москвы обязал Чемезова платить на содержание ребенка 25% от дохода. По словам адвоката, Чемезов предоставил приставам справку о средней заработной плате в размере 10 тысяч рублей в месяц, поэтому матери ребенка перечисляли 2,5 тысячи рублей. При этом в данных о доходах депутата, размещенных на сайте облдумы, указана другая сумма — 87 миллионов рублей за год.